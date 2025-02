Le gouvernement argentin a annoncé mercredi qu'il allait interdire les traitements et chirurgies de transition de genre pour mineurs. Ils étaient autorisés depuis une loi de 2012 moyennant l'approbation d'une autorité judiciaire.

Des personnes manifestent lors d'une marche organisée par des groupes LGTBI+ argentins, à Buenos Aires, Argentine, le 1er février 2025. La marche antifasciste et antiraciste appelée par les groupes LGTBI+ argentins sous la bannière « pour un pays sans haine », en rejet du discours de Javier Milei au Forum économique mondial de Davos, a commencé dans différentes parties du territoire argentin, parallèlement à de nombreuses manifestations à l'étranger. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le président [Javier] Milei a pris la décision d'interdire les traitements et chirurgie pour changement de genre chez les mineurs», a indiqué un communiqué de la présidence.

«L'idéologie du genre, poussée à l'extrême et appliquée aux enfants par la force ou la coercition psychologique, constitue clairement et simplement une maltraitance infantile», souligne le communiqué. «Les enfants n'ont pas la maturité cognitive nécessaire pour prendre des décisions concernant des processus irréversibles».

La loi de 2012 sur l'identité de genre, votée sous le gouvernement péroniste (centre-gauche) de la présidente Cristina Kirchner, permettait l'accès à «des interventions chirurgicales totales et partielles et/ou à des traitements hormonaux complets pour adapter leur corps [...] à leur identité de genre perçue».

«Bataille culturelle» de Milei

S'agissant des mineurs, le texte soulignait que l'intervention devait se faire avec l'approbation des responsables légaux et après «validation de l'autorité judiciaire», appelée à «garantir les principes de capacité de progression et d'intérêt supérieur de l'enfant».

Le président argentin Milei, engagé dans ce qu'il qualifie de «bataille culturelle», s'en est pris à maintes reprises au «virus» ou «cancer 'woke'», à «l'idéologie de genre». Il envisage également de revenir sur la possibilité de changer de genre sur simple déclaration, prévue par la loi sur l'identité de genre de 2012.

L'annonce de la présidence a aussitôt suscité la réaction d'organisations LGBT+ et sensibles aux questions de genre. «Le président ne peut pas modifier une loi par décret. Et s'il essaie, nous ferons appel à la justice et à la cour interaméricaine [des droits de l'homme] si nécessaire», a ainsi mis en garde la fédération argentine LGBT+ sur le réseau social X.