Les troupes de la junte birmane se sont totalement retirées de Myawaddy, a annoncé jeudi à l'AFP l'Union nationale Karen (KNU). La ville frontalière est un lieu clé pour le commerce avec la Thaïlande.

Des membres de l'Armée de libération nationale Karen et de la Force de défense populaire rassemblent des armes après avoir capturé un avant-poste de l'armée, dans la partie sud de la commune de Myawaddy, dans l'État de Kayin, au Myanmar, le 11 mars 2024. (AP Photo/METRO) KEYSTONE

«Nous avons pris (le bataillon militaire de Birmanie) 275 à 22 heures hier soir», a déclaré à l'AFP Padoh Saw Taw Nee, porte-parole de la KNU, ajoutant que quelque 200 soldats s'étaient retranchés sur un pont reliant Myawaddy à la ville frontalière thaïlandaise de Mae Sot.

Un responsable thaïlandais des services d'immigration a déclaré à l'AFP que la ville de Myawaddy était «tombée» dans la nuit de mercredi à jeudi, en requérant l'anonymat car il n'était pas autorisé à parler aux médias. Mercredi, des centaines de personnes apeurées avaient fait la queue à la frontière pour échapper aux combats qui ont duré plusieurs jours autour de Myawaddy.

Les journalistes de l'AFP présents au poste-frontière ont entendu un bruit sourd provenant du côté birman après le survol d'un avion vers 10h30 heure locale (05h30 en Suisse) jeudi. Selon des habitants, les combats avaient commencé mardi autour de Myawaddy et aucun bruit d'affrontements n'avait été entendu pendant la nuit de mercredi à jeudi.

Suite de défaites

«Les combats ont cessé depuis environ 20 heures hier soir», a déclaré à l'AFP un habitant de Myawaddy. «La KNU n'est pas encore entrée dans la ville, bien que nous ayons vu sur Facebook qu'elle avait obtenu le commandement militaire local 275. Nous nous cachons toujours chez nous», a-t-il déclaré, en requérant l'anonymat pour des raisons de sécurité.

Myawaddy est le troisième point de passage frontalier de Birmanie. Selon le ministère du Commerce de la junte, près d'un milliards de francs de biens y ont transité pendant les 12 derniers mois.

La Thaïlande partage une frontière de 2400 kilomètres de long avec la Birmanie, où un coup d'Etat militaire en 2021 contre le gouvernement démocratiquement élu d'Aung San Suu Kyi a rallumé le conflit entre la junte et ses opposants ethniques et politiques. La junte enchaîne depuis quelques mois les défaites dans le nord et l'ouest du pays.

