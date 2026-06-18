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Moyen-Orient L'armée américaine annonce avoir levé son blocus des ports iraniens

ATS

18.6.2026 - 19:48

L'armée américaine a annoncé avoir levé jeudi son blocus maritime des ports iraniens après avoir empêché pendant plus de deux mois les navires de débarquer en Iran ou d'en partir.

Les Etats-Unis de Donald Trump avaient imposé le 13 avril ce blocus en réponse au verrouillage du détroit d'Ormuz par l'Iran après le début fin février des opérations militaires américaines et israéliennes contre Téhéran (image d'illustration).
Les Etats-Unis de Donald Trump avaient imposé le 13 avril ce blocus en réponse au verrouillage du détroit d'Ormuz par l'Iran après le début fin février des opérations militaires américaines et israéliennes contre Téhéran (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.06.2026, 19:48

«Aujourd'hui, les forces américaines ont levé le blocus sur l'ensemble du trafic maritime entrant et sortant des ports et des zones côtières iraniens, conformément aux directives du président», a annoncé sur X le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient.

«Les forces américaines n'entravent pas le passage des navires à destination ou en provenance des ports iraniens sur le golfe d'Arabie (ndlr, nom utilisé par l'administration américaine actuelle pour désigner le Golfe) et le golfe d'Oman. Toutes les opérations de mise en oeuvre du blocus militaire américain ont cessé», précise le communiqué du Centcom.

Il prévient cependant que des bâtiments militaires américains «resteront dans cette zone pour s'assurer que l'ensemble des aspects de l'accord sont bien respectés et appliqués.»

Les forces américaines «ont laissé plus d'une douzaine de bateaux passer au travers de notre blocus maritime», avait déclaré une heure plus tôt le vice-président américain JD Vance.

Mercredi déjà, trois pétroliers iraniens chargés au total de 4,8 millions de barils de pétrole brut avaient franchi le périmètre du blocus, selon le site de suivi maritime TankerTrackers, affirmant sur X qu'il s'agissait des «premières exportations de pétrole brut de l'Iran depuis deux mois.»

Les Etats-Unis de Donald Trump avaient imposé le 13 avril ce blocus en réponse au verrouillage du détroit d'Ormuz par l'Iran après le début fin février des opérations militaires américaines et israéliennes contre Téhéran.

Moyen-Orient. Ormuz: trafic maritime toujours limité, mais des signes de reprise

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