L'armée israélienne a annoncé tôt mardi avoir intercepté dans le sud du pays une «cible aérienne suspecte en provenance du Yémen». Elle n'a pas fait état de blessés.

L'interception a eu lieu dans la région d'Eilat (archives). ATS

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«L'incident est clos. Aucun blessé n'a été signalé», a indiqué l'armée, précisant que l'interception avait eu lieu dans la région d'Eilat.

Cette annonce est intervenue moins de 24 heures après que les rebelles houthis installés au Yémen et alliés de l'Iran aient revendiqué une attaque contre Israël et décrété une interdiction de navigation israélienne en mer Rouge, autre voie maritime stratégique.

Fin des frappes réciproques

Après 100 jours de guerre et l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les explosions et alertes ont de nouveau retenti à Téhéran ou Tel-Aviv dimanche et lundi.

Depuis dimanche soir, l'Iran a tiré une trentaine de missiles contre Israël, selon un responsable militaire israélien, en réponse à une frappe israélienne contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah pro-iranien, dans laquelle deux personnes sont mortes et 20 ont été blessées.

Les attaques ont fait 15 blessés en Iran, selon le chef de l'organisation nationale des urgences.

L'Iran a d'abord annoncé lundi l'arrêt de son opération militaire contre Israël, à la suite d'un message du président américain, Donald Trump, exhortant les deux pays à cesser «immédiatement» les hostilités. «A l'heure actuelle, les hostilités sur ce front ont cessé», a ensuite confirmé le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou.