Frapper de «façon décisive» L'armée israélienne annonce se «concentrer» sur la ville de Gaza

ATS

17.8.2025 - 15:19

L'armée israélienne va «concentrer» ses opérations sur la ville de Gaza, dans le nord du territoire palestinien. Elle veut y frapper de «façon décisive» le Hamas, a annoncé dimanche son chef d'état-major.

Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages (archives).
Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages (archives).
sda

Keystone-SDA

17.08.2025, 15:19

«Aujourd'hui, nous approuvons le plan pour la prochaine phase de la guerre», a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir, cité par un communiqué de l'armée au cours d'une visite sur le terrain dans la bande de Gaza.

«Nous maintiendrons l'élan de l'opération» d'envergure annoncée mi-mai par l'armée dans le territoire palestinien en guerre depuis 22 mois «tout en nous concentrant sur la ville de Gaza» – la plus grande du territoire et selon Israël un des derniers bastions du mouvement islamiste palestinien – a-t-il développé.

«Nous continuerons à frapper jusqu'à la défaite décisive du Hamas, en gardant toujours les otages au premier plan de nos préoccupations», a-t-il ajouté.

Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec pour but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages enlevés durant l'attaque du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait annoncé en fin de semaine dernière avoir adopté ce nouveau plan, approuvé par son cabinet de sécurité, pour une nouvelle phase des opérations dans la bande Gaza, ne mentionnant plus cependant l'opération annoncée mi-mai.

Cette-ci «a atteint ses objectifs, le Hamas ne possède plus les mêmes capacités qu'avant (...) nous avons infligé un coup sévère», s'est prévalu le chef de l'armée. «La campagne actuelle n'est pas ponctuelle» mais s'inscrit dans «une stratégie planifiée à long terme» visant en premier lieu l'Iran, a-t-il avancé, sans cependant faire référence au plan de M. Netanyahu.

«Comme lors des récentes opérations en Iran, au Yémen, au Liban, en Judée-Samarie (Cisjordanie occupée, NDLR) et à Gaza, nous continuerons à remodeler la réalité sécuritaire», a conclu le général Zamir.

