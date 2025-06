L'armée israélienne a lancé dimanche un appel à évacuer pour les habitants de plusieurs quartiers du nord de la bande de Gaza. Elle dit y mener des opérations «d'une force extrême» contre le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Un enfant palestinien fouille une décharge à la recherche de bois de chauffage, de plastique et de conserves à Al-Zawaideh, dans la bande de Gaza, le mardi 24 juin 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les soldats israéliens «mènent des opérations en usant d'une force extrême dans ces zones et ces opérations militaires vont s'intensifier et s'étendre vers l'ouest, jusqu'au centre-ville (de Gaza-ville, NDLR), afin de détruire les ressources des organisations terroristes», a indiqué le porte-parole de l'armée en langue arabe, Avichay Adraee, sur X, affichant une carte qui mentionne en rouge plusieurs quartiers, notamment la vieille ville de Gaza et le secteur de Jabalia.