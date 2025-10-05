  1. Clients Privés
Conflit international L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré du Yémen

ATS

5.10.2025 - 04:31

L'armée israélienne a indiqué dimanche avoir intercepté un missile tiré du Yémen. Les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, lancent régulièrement des missiles ou de drones en direction d'Israël, qu'ils qualifient de riposte à l'offensive israélienne à Gaza.

La grande majorité des drones et des missiles tirés par les Houthis sont interceptés par Israël (archives).
La grande majorité des drones et des missiles tirés par les Houthis sont interceptés par Israël (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.10.2025, 04:31

05.10.2025, 07:59

La grande majorité de leurs tirs sont interceptés.

«Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes israéliennes», a déclaré l'armée israélienne sur Telegram, en référence à l'armée de l'air.

En réponse aux tirs des Houthis, Israël a bombardé en réponse le mois dernier des sites des rebelles yéménites à Sanaa et dans la province de Jawf (nord), faisant 35 morts et 131 blessés selon les rebelles, qui contrôlent de larges pans du pays.

