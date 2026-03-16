L'armée israélienne a annoncé mardi à l'aube être en train de bombarder Téhéran et des positions de la milice armée libanaise chiite Hezbollah à Beyrouth, au 18e jour de guerre. Peu avant, l'Iran avait tiré une nouvelle salve de missiles sur l'Etat hébreu.
Les systèmes de défense sont en action pour intercepter les missiles iraniens, selon l'armée israélienne (archives).
Les Iraniens subissent un 18e jour de bombardements israéliens, notamment à Téhéran (archives).
L'armée israélienne dit frapper Téhéran et Beyrouth - Gallery
Les systèmes de défense sont en action pour intercepter les missiles iraniens, selon l'armée israélienne (archives).
Les Iraniens subissent un 18e jour de bombardements israéliens, notamment à Téhéran (archives).
Israël a «lancé une vague de frappes à grande échelle contre les infrastructures du régime terroriste iranien à Téhéran», a écrit l'armée israélienne sur le réseau social Telegram, ajoutant avoir également «lancé une nouvelle vague de frappes contre les infrastructures terroristes du Hezbollah à Beyrouth».
Des missiles tirés depuis l'Iran vers Israël avaient été détectés peu avant par l'armée israélienne. «Les systèmes de défense sont en action pour intercepter cette menace», a-t-elle écrit sur Telegram. Elle a demandé aux habitants des régions visées de se mettre à l'abri.