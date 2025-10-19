L'armée israélienne a dit dimanche soir qu'elle allait cesser ses frappes dans la bande de Gaza, en application du cessez-le-feu, après avoir mené des dizaines de frappes meurtrières visant selon elle des cibles du Hamas, accusé d'attaques contre ses troupes.

L'armée israélienne «continuera de respecter l'accord de cessez-le-feu et ripostera avec fermeté à toute violation», déclare Tsahal dans un communiqué (archive). IMAGO/Agencia EFE

Keystone-SDA ATS

«Conformément aux directives de l'échelon politique, et après une série de frappes significatives en réponse aux violations du Hamas», l'armée «a repris l'application du cessez-le-feu», a-t-elle indiqué dans un communiqué.