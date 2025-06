La Russie a affirmé lundi avoir visé des cibles militaires en Ukraine. Ces frappes nocturnes qui ont tué au moins huit personnes dans Kiev et sa région, selon les autorités ukrainiennes.

Débris d'un drome russe dans la banlieue de Kiev. ATS

Keystone-SDA ATS

Ces nouveaux bombardements interviennent au moment où les efforts diplomatiques visant à mettre un terme à la guerre entre Moscou et Kiev déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 sont dans l'impasse.

L'attaque, qui a visé principalement Kiev et sa région, a commencé peu avant minuit et duré plus de quatre heures, d'abord avec des drones explosifs, puis des missiles balistiques et de croisières.

Des journalistes de l'AFP ont entendu des vrombissements de drones en vol et des séries de détonations dans la capitale où des familles, certaines avec des animaux domestiques, se réfugiaient dans des abris, des stations de métro ou simplement des passages souterrains.

A Kiev, des frappes ont touché plusieurs quartiers et détruit notamment une section entière d'un immeuble résidentiel de plusieurs étages, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Natalia Marchavska, qui était chez elle quand son immeuble a été touché, a raconté à l'AFP avoir entendu un engin survoler le bâtiment, puis une «explosion» qui l'a projetée vers une porte.

«C'était l'horreur», se lamente-t-elle. «Les fenêtres ont volé en éclats. Dans la pièce, c'était tout noir avec de la fumée».

Au moins sept personnes ont été tuées et une trentaine blessées, selon un nouveau bilan des services de secours.

Dans la région de Kiev, une personne a été tuée et huit autres, dont deux secouristes, ont été blessées dans la ville de Bila Tserkva, au sud de la capitale.

La Russie, comme d'habitude, a affirmé avoir visé des cibles militaires.

«Cette nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont lancé une frappe groupée (...) contre des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien dans la région de Kiev», a affirmé dans un communiqué le ministère russe de la Défense.

«Coalition de meurtriers»

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a tiré dans la nuit «352 drones dont 159 Shaheds», des drones explosifs de conception iranienne, «et 16 missiles» dont des projectiles balistiques produits par la Corée du Nord.

«Une grande partie des drones et des missiles ont été abattus par nos défenseurs du ciel», a-t-il ajouté en qualifiant Moscou, Téhéran et Pyongyang de «coalition de meurtriers».

Le président ukrainien est arrivé lundi au Royaume-Uni pour rencontrer le roi Charles III et le Premier ministre Keir Starmer en vue d'"approfondir la coopération en matière de défense» entre les deux pays, selon son porte-parole.

M. Zelensky est ensuite attendu au sommet de l'Otan qui s'ouvre mardi à La Haye.

Les villes ukrainiennes sont ciblées chaque nuit par des frappes russes, tandis que les pourparlers entre Kiev et Moscou en vue d'un cessez-le-feu sont dans l'impasse, malgré la pression de Washington.

Dans la capitale ukrainienne, au moins 28 personnes avaient été tuées lors d'une précédente de grande ampleur de Moscou au début de la semaine dernière.

Dans la nuit de dimanche à lundi, une journaliste de l'AFP a vu une dizaine d'habitants se réfugier dans un abri aménagé dans le sous-sol d'un immeuble résidentiel à Kiev.

La plupart consultaient anxieusement leur téléphone pour suivre l'actualité. Plusieurs personnes, dont une femme et son enfant, dormaient sur des lits pliables ou à même le sol, sur des tapis.

Frappes ukrainiennes

L'armée ukrainienne attaque aussi régulièrement le territoire russe. Dans la région de Rostov, une attaque de drones ukrainiens lundi a «provoqué un incendie dans une entreprise industrielle dans le district de Kamenski», a annoncé sur Telegram le gouverneur régional Iouri Slioussar.

Samedi, le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandr Syrsky, avait assuré que Kiev allait intensifier ses frappes contre des cibles militaires en profondeur en Russie, trois semaines après une attaque spectaculaire contre des bases aériennes reculées dans ce pays.

«Nous ne nous contenterons pas de rester en défense. Parce que cela n'apporte rien et conduit finalement au fait que nous reculons, perdons des hommes et des territoires», a déclaré le général Syrsky.

L'armée russe, elle, a dit poursuivre son offensive contre la région ukrainienne voisine de Soumy (nord-est). Kiev assure depuis une semaine d'avoir stoppé son avancée dans cette zone.

Moscou occupe actuellement environ un cinquième de l'Ukraine et a déjà revendiqué l'annexion de quatre régions ukrainiennes, qu'elle ne contrôle pas entièrement, en plus de la péninsule de Crimée, annexée en 2014.