Guerre en Ukraine L'armée russe revendique la prise de quatre villages dans l'est

ATS

24.10.2025 - 13:09

L'armée russe a revendiqué vendredi la prise de quatre villages dans l'est de l'Ukraine, où ses troupes continuent de grignoter lentement du terrain dans certains secteurs, malgré de lourdes pertes, face à des forces ukrainiennes moins nombreuses.

Un officier de la police militaire russe se tient à côté d'un immeuble résidentiel endommagé à Kurakhove, dans la région de Donetsk contrôlée par la Russie en Ukraine, le 27 septembre 2025, alors que le conflit russo-ukrainien fait rage. (Archives))
Un officier de la police militaire russe se tient à côté d'un immeuble résidentiel endommagé à Kurakhove, dans la région de Donetsk contrôlée par la Russie en Ukraine, le 27 septembre 2025, alors que le conflit russo-ukrainien fait rage. (Archives))
AFP

Keystone-SDA

24.10.2025, 13:09

Sur Telegram, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses troupes se sont emparées du village de Bologivka dans la région de Kharkiv, de ceux de Dronivka et Promin dans la région de Donetsk et de celui de Perchotravnévé dans la région de Dnipropetrovsk.

L'AFP n'est pas en mesure de confirmer ces revendications de source indépendante.

Selon les cartes militaires visibles vendredi matin du groupe d'analyse DeepState, proches de l'armée ukrainienne, ces localités ne sont pas sous contrôle russe mais certaines sont dans une zone grise disputée entre les deux camps.

Alors que les négociations de paix entre Kiev et Moscou sont au point mort, l'armée russe, mieux équipée et plus nombreuse, poursuit ses attaques sur le front, sans parvenir néanmoins à réaliser de percées majeures.

Ces derniers mois, les troupes russes utilisent une tactique consistant à mener de nombreuses attaques avec de très petits groupes de soldats afin de s'infiltrer dans les défenses ukrainiennes en évitant de former de grands groupes d'assaut particulièrement exposés aux frappes de drones.

Planter le drapeau russe

Fin septembre, le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky, avait expliqué que cette tactique visait à «paralyser» la logistique ukrainienne et «conquérir des territoires sans utiliser un grand nombre de soldats».

Elle sert aussi, selon lui, à «déclarer leur présence» et planter leur drapeau, revendiquant ainsi des avancées même si elles ne sont le fait que d'un petit groupe de soldats russes pouvant ensuite se retrancher sur place et être ravitaillés à distance par drones.

La priorité du Kremlin reste la prise de la région de Donetsk. Ces derniers jours, la pression s'est encore accentuée autour de la ville de Pokrovsk, un bastion que Moscou cherche à prendre depuis des mois. Selon les analystes ukrainiens de DeepState, des troupes russes se sont infiltrées au sud de cette cité.

