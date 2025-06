L'arrestation de migrants dans un tribunal, scène banale aux USA

Dans un couloir aux lumières blafardes, deux hommes sont plaqués au sol par des policiers en civils. Ces agents de l'immigration viennent d'arrêter, vendredi, deux migrants dans l'enceinte d'un tribunal de New York. Une scène devenue courante qui illustre le strict contrôle de l'immigration voulu par Donald Trump.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain Donald Trump et son gouvernement ont multiplié les initiatives pour expulser un maximum de sans-papiers du pays (illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les policiers crient aux deux hommes de ne pas bouger, les forcent à rester à terre, le visage collé au sol, leur prennent les poignets pour les menotter dans le dos, tandis que des bénévoles d'associations de défense des sans-papiers hurlent au scandale.

Les deux hommes, tenus par les épaules de chaque côté, sont ensuite poussés vers un ascenseur de ce 12e étage du tribunal fédéral de Manhattan, sans que l'on sache ce qui leur est reproché ni leur destination.

Les deux étaient venus assister à une audience concernant leur procédure migratoire, les voici aux fers.

L'AFP était présente sur place et a observé l'arrestation, après un épisode similaire au même endroit plus tôt dans la semaine, et de nombreux autres aux Etats-Unis.

A l'autre bout du pays, vendredi également, d'importantes opérations d'arrestations de migrants à Los Angeles par des policiers de l'immigration, parfois en civils, ont conduit à des scènes de tension selon la presse locale. Des vidéos montrent des agents armés, en tenue militaire kaki, faisant face à une foule qui proteste.

Début avril, le militant propalestinien Mohsen Mahdawi avait été arrêté par des policiers dans un bureau où il était venu passer un entretien en vue de sa naturalisation.

«Enlèvements»

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain Donald Trump et son gouvernement ont multiplié les initiatives pour expulser un maximum de sans-papiers du pays, tout en cherchant à étendre leurs prérogatives en la matière. Le républicain avait durant sa campagne accusé les migrants d'être des «criminels» qui «empoisonnent le sang» des Etats-Unis.

Pour faciliter les expulsions, les autorités fédérales ont ainsi annulé des règles empêchant des policiers d'accéder à certaines zones, comme les tribunaux.

Vendredi à New York, l'un des deux arrêtés est un homme originaire de République dominicaine âgé de 34 ans, Joaquin Rosario. Selon un proche, il est arrivé aux Etats-Unis il y a un an, s'est enregistré auprès des autorités et assistait vendredi à sa première audience devant un juge de l'immigration.

L'autre, visiblement asiatique, était arrivé au tribunal sans proche avec lui, même s'il était accompagné par un bénévole d'une association de soutien aux sans-papiers, dont les membres ont crié pendant l'arrestation.

Avant cet épisode, d'autres migrants sans papiers se sont présentés à leur rendez-vous de routine sans incident, deux Vénézuéliens repartant même en jubilant, leur prochaine audience étant programmée pour 2027.

Les associations de défense des droits des migrants dénoncent ces arrestations dans les tribunaux, estimant qu'elles sapent la confiance de ces justiciables qui cherchent à obtenir un titre de séjour.

Il faut «sonner l'alerte» sur ces «enlèvements illégaux», a tonné auprès de l'AFP Karen Ortiz, une des manifestantes présentes vendredi, et elle-même salariée du tribunal.