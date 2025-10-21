  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Chômage technique L'arsenal nucléaire américain touché par la paralysie budgétaire

ATS

21.10.2025 - 07:29

Vingt jours après le début de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis, ses effets s'étendent à toujours davantage de secteurs de l'Etat fédéral. Ils touchent même lundi la dissuasion nucléaire du pays.

L'un des bâtiments de l'Administration nationale de la sécurité nucléaire (NNSA) à la base aérienne de Kirtland. L'agence de sécurité nucléaire nationale doit mettre quelque 1400 fonctionnaires fédéraux au chômage technique
L'un des bâtiments de l'Administration nationale de la sécurité nucléaire (NNSA) à la base aérienne de Kirtland. L'agence de sécurité nucléaire nationale doit mettre quelque 1400 fonctionnaires fédéraux au chômage technique
imago/ZUMA Press

Keystone-SDA

21.10.2025, 07:29

L'agence de sécurité nucléaire nationale, la NNSA, doit mettre quelque 1400 fonctionnaires fédéraux au chômage technique, tandis que moins de 400 resteront en poste pour assurer la maintenance des ogives nucléaires américaines durant ce «shutdown», a affirmé un porte-parole du ministère de l'Energie.

L'élu républicain Mike Rogers, qui préside la commission des forces armées à la Chambre des représentants, avait auparavant déclaré avoir été informé que la NNSA était «sur le point d'épuiser les fonds de secours qu'elle utilisait» et de mettre au chômage technique 80% de son personnel.

«Ce ne sont pas des employés que vous voulez voir rentrer chez eux», avait-il ajouté.

Selon deux sources au sein de la NNSA citées par CNN, aucune menace immédiate pour la sécurité nationale n'est cependant à craindre pour le moment.

Depuis le 1er octobre et l'expiration du budget des Etats-Unis, les républicains de Donald Trump et l'opposition démocrate ne parviennent pas à s'entendre pour sortir du «shutdown».

Interrogé lors d'une conférence de presse sur la question nucléaire, le chef républicain de la Chambre, Mike Johnson, a affirmé lundi que «chaque jour que l'Etat est paralysé est un danger pour le peuple Américain».

1er novembre

Selon les estimations du cercle de réflexion Bipartisan Policy Center, plus de 700'000 fonctionnaires fédéraux sont déjà au chômage technique sans rémunération. Près de 700'000 autres continuent eux de travailler sans être payés non plus jusqu'à la fin du blocage.

En revanche, Donald Trump s'était engagé à ce que les plus de 1,3 million de militaires américains reçoivent leur solde du 15 octobre normalement.

Sans issue en vue, le blocage actuel est déjà le troisième plus long de l'histoire du pays et se rapproche lentement mais sûrement du record de 35 jours, établi en 2019, déjà sous Donald Trump.

Les républicains proposent de prolonger le budget actuel, avec les mêmes niveaux de dépenses, tandis que les démocrates réclament une prolongation de subventions pour des programmes d'assurance santé à destination de ménages à bas revenus.

Le chef de la minorité démocrate à la Chambre, Hakeem Jeffries, a souligné lundi l'importance de l'échéance du 1er novembre, date à laquelle d'importants changements dans les polices d'assurance santé des Américains prendront effet.

Pour l'élu new-yorkais, si le problème des subventions n'est pas résolu avant cette date, «des dizaines de millions de gens à travers le pays se rendront compte que leurs primes, coûts, et franchises d'assurance santé auront explosé», a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse.

«Cinglés»

En raison des règles en vigueur au Sénat, même si les républicains y sont majoritaires, plusieurs voix démocrates sont nécessaires pour adopter un budget.

Mais Donald Trump rejette toute négociation sur les questions de santé sans «réouverture» préalable de l'Etat fédéral.

Pour tenter de faire céder des sénateurs de l'opposition, le président a multiplié les menaces de suppression de «programmes soutenus par les démocrates», assurant que le blocage était une «grosse erreur» de leur part.

La Maison Blanche a ainsi affirmé avoir l'intention de limoger au moins 10'000 fonctionnaires fédéraux pendant ce «shutdown», avant qu'une juge fédérale ne suspende jeudi ceux déjà annoncés.

«On espère que les démocrates deviennent moins cinglés et qu'on obtiendra les voix bientôt» pour mettre fin au blocage, a déclaré Donald Trump lundi.

«J'ai eu vent du fait qu'ils commencent à être du même avis», a-t-il ajouté.

Kevin Hassett, principal conseiller économique du président républicain, a également avancé sur la chaîne CNBC que le blocage pourrait être levé «probablement à un certain moment cette semaine».

Dans le cas contraire, la Maison Blanche va étudier quelles «mesures plus fortes» prendre pour amener les démocrates à y mettre fin, a-t-il ajouté.

Le Sénat a voté lundi soir pour la 11e fois sur un texte républicain afin de lever le blocage budgétaire, sans succès.

Les plus lus

Genève: polémique autour d'une intervention de police musclée
On connaît la cause de la panne majeure du cloud d'Amazon
«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
«Ils seront éradiqués et ils le savent»: Trump met en garde le Hamas
La Maison Blanche en partie démolie pour édifier... une salle de bal!
Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»