France L'Assemblée adopte définitivement le budget de la Sécurité sociale

ATS

16.12.2025 - 18:52

L'Assemblée nationale a définitivement adopté mardi la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, premier texte budgétaire validé sans 49.3 depuis l'absence de majorité absolue dans l'hémicycle en 2022.

L'Assemblée nationale a définitivement adopté la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 (archives).
L'Assemblée nationale a définitivement adopté la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 (archives).
ATS

Keystone-SDA

16.12.2025, 18:52

16.12.2025, 19:07

Le budget de la Sécu, qui contient la suspension de l'emblématique réforme des retraites, a été adopté par 247 contre 232. Une victoire arrachée par le Premier ministre Sébastien Lecornu à force de compromis, notamment avec le Parti socialiste.

Ce dernier, quoique dans l'opposition, a accepté de soutenir le texte, tandis qu'une partie des soutiens habituels du gouvernement, chez Les Républicains et Horizons, s'y est elle refusée. Face à l'opposition de la France insoumise et du Rassemblement national, l'appel des Ecologistes à s'abstenir plutôt que voter contre a aussi été décisif.

«Depuis trois ans, jamais un budget de la Sécurité sociale n'avait autant été débattu, amendé», a déclaré la ministre de la Santé Stéphanie Rist.

