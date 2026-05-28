  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

178 ans après l'abolition de l'esclavage France : l’Assemblée nationale abroge à l'unanimité le «Code noir»

ATS

28.5.2026 - 13:12

L'Assemblée nationale française a approuvé jeudi à l'unanimité l'abrogation du «Code noir» et l'ensemble des textes ayant réglementé l'esclavage dans les colonies françaises. Ils n'avaient jamais formellement été abrogés après 1848.

L'Assemblée nationale française a approuvé jeudi à l'unanimité l'abrogation du «Code noir», le projet de loi a été porté par le député centriste Max Mathiasin (Guadeloupe, Antilles françaises).
L'Assemblée nationale française a approuvé jeudi à l'unanimité l'abrogation du «Code noir», le projet de loi a été porté par le député centriste Max Mathiasin (Guadeloupe, Antilles françaises).
ATS

Keystone-SDA

28.05.2026, 13:12

28.05.2026, 13:21

Après le vote, ému aux larmes et enlacé par des collègues ultramarins dans l'hémicycle, le député centriste Max Mathiasin (Guadeloupe, Antilles françaises), qui a porté la proposition de loi, a salué «un pas supplémentaire, un hommage aux hommes et aux femmes, aux enfants mis en esclavage».

Saint-Siège. Mea culpa historique : Léon XIV demande pardon pour le rôle de l'Église dans l'esclavage

Saint-SiègeMea culpa historique : Léon XIV demande pardon pour le rôle de l'Église dans l'esclavage

Ce texte avait reçu la semaine dernière le soutien d'Emmanuel Macron, le président estimant que le maintien dans le droit de ces textes, quand bien même sans effets juridiques, constitue «une trahison de ce qu'est la République».

Les plus lus

La fin des caisses self-scanning ? Pourquoi le système est en crise
Attaque au couteau à la gare de Winterthour: trois blessés et un suspect arrêté
Une compagnie annule toutes les liaisons de la Suisse vers ce haut-lieu de vacances
«La pièce avait commencé depuis quinze minutes...» – Incident au théâtre avec Bruel
Ce panneau d'interdiction divise toute une ville !
Rome, Florence, Turin et Bologne frappées par une vague de chaleur précoce