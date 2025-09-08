Les députés ont renversé lundi François Bayrou, en lui refusant la confiance à une nette majorité lors d'un vote qu'il avait sollicité de lui-même sur l'état des finances publiques.

François Bayrou est le premier chef de gouvernement de la Ve République à être renversé lors d'un vote de confiance (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Comme attendu depuis deux semaines, 364 députés, issus des rangs des oppositions allant de RN à LFI, ont voté contre la confiance au Premier ministre tandis que 194 parlementaires, issus des rangs de la coalition gouvernementale ont voté pour.

François Bayrou, premier chef de gouvernement de la Ve République à être renversé lors d'un vote de confiance, présentera sa démission au président Emmnauel Macron mardi matin, selon l'un de ses proches.