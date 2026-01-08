L'attaque, au cours de laquelle les Etats-Unis ont capturé Nicolás Maduro à Caracas, a fait 100 morts, a annoncé mercredi le ministre vénézuélien de l'intérieur. Le président vénézuélien déchu et son épouse ont été blessés pendant l'opération.

Nicolás Maduro a été capturé par l'armée américaine le 3 janvier à Caracas. ATS

Keystone-SDA ATS

«Jusqu'à présent et je dis bien jusqu'à présent, il y a 100 morts, 100, et un nombre similaire de blessés. L'attaque contre notre pays a été terrible», a affirmé le ministre Diosdado Cabello lors de son émission hebdomadaire à la télévision publique.

La première dame Cilia Flores, l'épouse de M. Maduro «a été blessée à la tête et a reçu un coup au corps. Le 'frère' [camarade] Nicolás a été blessé à une jambe. Heureusement, ils se remettent de leurs blessures», a ajouté M. Cabello.

Les forces armées vénézuéliennes ont diffusé mercredi de nombreuses vidéos des funérailles des militaires tués, montrant des dizaines de proches en larmes, des cercueils recouverts de drapeaux vénézuéliens et des discours louant «le courage, la bravoure, l'honneur et la loyauté» des militaires décédés.

Alors qu'il n'existait pas de bilan officiel, l'AFP avait établi recensé au moins un civil, un milicien, 23 militaires vénézuéliens et 32 cubains tués.

«Tache»

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a affirmé lors d'une cérémonie à Caracas qu'il «y a une tache qui ne s'était jamais produite dans notre histoire» dans les relations entre le Venezuela et les Etats-Unis. Investie lundi devant l'Assemblée nationale, elle avait décrété sept jours de deuil en hommage aux victimes.

Mme Rodriguez a toutefois précisé que l'échange commercial avec les Etats-Unis «n'a rien d'extraordinaire ni d'irrégulier», après que la compagnie pétrolière d'Etat PDVSA a annoncé une négociation pour vendre du brut aux Etats-Unis.

Le président américain Donald Trump a assuré que les responsables vénézuéliens par intérim allaient remettre aux Etats-Unis «entre 30 et 50 millions de barils de pétrole», l'équivalent d'un à deux mois de production du pays latino-américain.

Mercredi, son gouvernement a assuré que cette transaction s'inscrivait dans le cadre d'un «accord historique» avec Caracas, qui ne s'arrêtera pas aux millions de barils qu'il a évoqués.

«Mains tendues»

Donald Trump a ensuite affirmé sur son réseau social que la part que recevra le Venezuela «servira uniquement à acheter des produits américains», notamment des produits agricoles et des médicaments.

Dans son discours mercredi soir, Mme Rodriguez a précisé: «Nos mains sont tendues vers tous les pays du monde, pour des relations, pour une coopération économique, commerciale et énergétique».

Donald Trump a imposé des sanctions sur le pétrole vénézuélien pendant son premier mandat, créant une forme d'embargo que des acheteurs parviennent à contourner via l'usage de flottes dites «fantômes».

Washington se dit prêt à lever ces sanctions «de manière sélective» pour pouvoir commercialiser le pétrole vénézuélien sur le marché traditionnel.