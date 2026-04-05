Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche que l'aviateur secouru en Iran était «gravement blessé», ajoutant qu'il tiendrait une conférence de presse lundi.

Un avion de combat israélien survole la ville de Tyr, au sud du Liban, le mercredi 25 mars 2026. (Photo AP/Hussein Malla) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Nous avons secouru le membre d'équipage/officier du F-15, gravement blessé et vraiment courageux, au coeur des montagnes de l'Iran», a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, alors qu'il l'avait présenté dans un premier temps comme simplement «blessé» et «sain et sauf».

«Je tiendrai une conférence de presse, avec l'armée, dans le Bureau ovale, lundi, à 13h00 (19h00 en Suisse)», a-t-il écrit.