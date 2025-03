Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a présenté mardi, à l'ouverture du sommet de la Ligue arabe au Caire, un plan à hauteur de 53 milliards de dollars qui prévoit de reconstruire Gaza sur cinq ans et propose la création d'un fonds supervisé au niveau international pour garantir «la durabilité du financement» ainsi que sa «transparence», selon un projet que l'AFP a pu consulter.

Le président Sissi a affirmé que son plan prévoyait le maintien des Palestiniens sur leur terre et estimé que le président américain Donald Trump était «capable de parvenir à la paix» dans la région. (Archive). sda

Keystone-SDA ATS

La première étape, de six mois, doit être axée sur le déblaiement des débris, l'enlèvement des mines et explosifs, et la fourniture de logements temporaires pour abriter plus de 1,5 million de personnes.

Deux phases

Suivront deux phases de reconstruction, la première comprenant des infrastructures essentielles et des logements permanents, la seconde des infrastructures incluant un port commercial et un aéroport.

A terme, le plan prévoit la reprise totale du contrôle de Gaza, dirigée depuis 2007 par le Hamas, par l'Autorité palestinienne, basée en Cisjordanie occupée, avec une possible présence internationale.

Le sommet de la Ligue arabe s'est ouvert alors que l'accord de trêve, entré en vigueur le 19 janvier, vacille en raison de profonds désaccords entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.

La «Riviera du Moyen-Orient»

Début février, Donald Trump avait proposé une prise de contrôle américaine de Gaza «après la fin des combats» et un déplacement de ses habitants vers l'Egypte et la Jordanie afin de reconstruire le territoire et en faire la «Riviera du Moyen-Orient». Son plan est décrié internationalement et les dirigeants arabes entendent proposer une alternative.