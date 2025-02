L'Egypte a rejeté mercredi la proposition du chef de l'opposition israélienne de prendre en charge l'administration de la bande de Gaza, qualifiant l'idée d'«inacceptable» et contraire à la position égyptienne et arabe sur la cause palestinienne.

Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a proposé mardi que l'Egypte assume la responsabilité de la bande de Gaza pour huit ans une fois la guerre entre Israël et le Hamas terminée, en échange d'un allégement massif de sa dette. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Toute idée ou proposition qui contourne les constantes de la position égyptienne et arabe (sur Gaza, ndlr) (...) est rejetée et inacceptable», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Tamim Khalaf, cité par l'agence de presse officielle égyptienne MENA, au lendemain de la proposition formulée par le chef de l'opposition israélienne et ancien Premier ministre, Yaïr Lapid.

Le chef de l'opposition israélienne, Yaïr Lapid, a proposé mardi que l'Egypte assume la responsabilité de la bande de Gaza pour huit ans une fois la guerre entre Israël et le Hamas terminée, en échange d'un allégement massif de sa dette.

M. Khallaf a ajouté que toute proposition contournant les principes du retrait israélien des territoires palestiniens et de la création d'un Etat palestinien indépendant ne serait qu'une «demi-solution» risquant de prolonger le conflit plutôt que de le résoudre.

Il a également souligné le «lien indissociable» entre la bande de Gaza et la Cisjordanie – occupée par Israël depuis 1967 – Jérusalem-Est incluse, occupée et annexée dès 1967, en tant que parties intégrantes des territoires palestiniens qui doivent être sous «pleine souveraineté et gestion palestiniennes».

L'Egypte a rejeté à plusieurs reprises les projets de déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza, qualifiant une telle option de «ligne rouge».

Elle a pris la tête des efforts diplomatiques lancés ce mois-ci contre la proposition du président américain Donald Trump d'une prise de contrôle américaine de la bande de Gaza, et du déplacement de sa population vers l'Egypte et la Jordanie.