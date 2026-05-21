La 2CV, célèbre modèle de la marque française Citroën qui n'est plus fabriqué depuis 1990, «est de retour», en version électrique, a annoncé jeudi le patron de Citroën Xavier Chardon. C'est ce qu'il a déclaré devant un parterre d'investisseurs réunis pour la présentation du plan d'investissements du groupe Stellantis.

La petite «deux-chevaux» de Citroën avait été présentée au grand public le 7 octobre 1948 (image d'illustration). KEYSTONE

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«La 2CV est de retour», a lancé M. Chardon, qui avait récemment évoqué cette éventualité. «Citroën est de retour. C'est retour vers le futur», a-t-il ajouté, enthousiaste.

Il faudra en revanche attendre le salon de l'Auto de Paris, du 12 au 18 octobre, pour que le grand public puisse découvrir cette nouvelle Deudeuche.

Analystes et journalistes assistant à la journée de présentation ont pu avoir un aperçu de la carrosserie extérieure, qui conserve les lignes générales de son aïeule: capot avant bombé et strié, arrière avec fenêtre et coffre dans une même oblique, des phares légèrement protubérants.

Poignées des portières, du coffre et des parechocs avant et arrière du modèle grandeur nature exposé étaient également assez proches de l'original mais les normes de sécurité routière pourraient contraindre à s'en éloigner sur le véhicule final.

La Citroën 2 CV est-elle de retour ? L'entreprise Stellantis envisage de relancer la mythique "Deudeuche" ... en version électrique. #JT13H pic.twitter.com/gqxXBy8T3n — franceinfo (@franceinfo) May 20, 2026

Démocratisation

«C'est un moment très important parce que, en 1948, la 2CV avait donné la liberté de mobilité à des millions de personnes et, 80 ans plus tard, la nouvelle 2CV va démocratiser la mobilité électrique», a poursuivi M. Chardon.

Selon lui, ce véhicule sera «100% électrique, fabriqué en Europe, inférieur à 15'000 euros». «Un véritable véhicule populaire conçu pour la vie réelle», a-t-il insisté. Son marché sera «essentiellement européen» et elle devrait être commercialisée après un développement d'environ 24 mois. Plus tard, à proximité de la maquette, il a relevé que la nouvelle 2CV allait «donner la liberté d'aller vers l'électrique».

Le groupe avait annoncé cette semaine un projet d'"e-cars», petites voitures électriques à moins de 15'000 euros, qui seront fabriquées sous plusieurs marques dans l'usine italienne de Pomigliano d'Arco.

La petite «deux-chevaux» de Citroën avait été présentée au grand public le 7 octobre 1948 lors du Salon de l'automobile de Paris. Proposée pendant dix ans en une seule couleur, le gris, la «deudeuche» avait rapidement remporté un succès tel que les délais de livraison s'étaient considérablement allongés dans les années 1950.

Tout en gardant la même silhouette si reconnaissable sur les routes, la 2CV avait gagné en puissance et en couleur dans les années 1970 et 1980, avec des séries limitées comme les Charleston ou Dolly, sans oublier la 007, tirée d'une apparition dans un film de James Bond en 1981.

La fabrication avait pris fin le 27 juillet 1990, date à laquelle le dernier exemplaire était sorti de l'usine de Mangualde, au Portugal. C'était en raison des normes antipollution que Citroën s'était résignée à cesser la production de son modèle fétiche, après 42 ans.