L'envoyé américain Jared Kushner s'entretient lundi à Jérusalem avec Benjamin Netanyahu, a indiqué le bureau du Premier ministre israélien sans fournir davantage de détails.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (au centre), l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient Steve Witkoff (à gauche) et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, s'étaient déjà rencontrés le 9 octobre 2025 pour réunion gouvernementale à Jérusalem. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le Premier ministre Benjamin Netanyahu rencontre actuellement dans son bureau à Jérusalem l'envoyé spécial et gendre du président américain (Donald) Trump, Jared Kushner», a déclaré le bureau de Netanyahu.

Selon des médias israéliens, la visite de Jared Kushner intervient alors que Washington intensifie ses efforts pour assurer le maintien du cessez-le-feu négocié par les États-Unis dans la bande de Gaza.