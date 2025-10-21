La plus haute juridiction pénale espagnole a annoncé mardi avoir autorisé l'extradition vers les Etats-Unis d'un ancien haut responsable d'une agence de l'ONU. Il est recherché outre-Atlantique pour une fraude présumée qui a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros à l'organisation.

Dans leur décision, les juges espagnols ont indiqué mardi accepter l'extradition du suspect aux motifs de «blanchiment d'argent» et «réception de pots-de-vin» (archive). Getty Images via AFP

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

L'Audience nationale, un tribunal chargé des dossiers considérés comme sensibles, «a accepté d'extrader vers les Etats-Unis» l'ancien chef adjoint du Bureau des Nations unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS), Vitaly Vanshelboim, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Un tribunal interne de l'ONU avait établi en 2024 que ce ressortissant ukrainien avait secrètement amassé environ 2,5 millions d'euros en cadeaux, y compris une Mercedes, de la part d'un homme d'affaires britannique, David Kendrick, après avoir investi 50 millions d'euros de fonds des Nations unies dans ses sociétés.

À l'époque, M. Vanshelboim occupait le poste de chef adjoint de l'UNOPS, une agence onusienne peu connue, qui fournit des services d'infrastructures et de gestion de projet pour aider les pays à instaurer la paix et parvenir à un développement durable. M. Vanshelboim avait été mis en congés en 2021 pendait que l'ONU menait une enquête interne, avant d'être licencié début 2023. Il résidait ces dernières années en Espagne.

«Réduire au silence»

En janvier, un tribunal basé à New York avait émis un mandat d'arrêt international contre cet ancien haut responsable de l'ONU pour corruption présumée, blanchiment d'argent et fraude électronique.

Puis mi-mars, la justice espagnole avait ordonné son placement en détention provisoire en raison d'un risque de fuite du pays. Dans leur décision, les juges espagnols ont indiqué mardi accepter l'extradition du suspect aux motifs de «blanchiment d'argent» et «réception de pots-de-vin».

De son côté, Vitaly Vanshelboim a dénoncé, selon la justice espagnole, une tentative des autorités des Etats-Unis de «le réduire au silence». Des accusations «sans fondement» balayées par l'Audience nationale, selon le communiqué. L'ONU a déclaré avoir perdu la majeure partie des plus de 50 millions d'euros de fonds de l'UNOPS que M. Vanshelboim avait investis dans les sociétés de l'homme d'affaires britannique. Cette affaire a conduit à une refonte de l'agence onusienne.