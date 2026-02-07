A peine remis de la forte dépression Leonardo passée en milieu de semaine, l'Espagne et le Portugal font face samedi à de nouvelles pluies importantes et des vents violents provoqués par une nouvelle tempête, baptisée Marta.

La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique en Europe et subit, depuis plusieurs années, des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les autorités des deux pays craignent que les sols, déjà saturés par les derniers épisodes pluvieux intenses, ne puissent absorber plus d'eau, ce qui pourrait provoquer de nouvelles inondations et des glissements de terrain.

La péninsule ibérique est en première ligne du dérèglement climatique en Europe et subit, depuis plusieurs années, des vagues de chaleur de plus en plus longues et des épisodes de fortes pluies de plus en plus fréquents et intenses.

En Espagne, une grande partie du sud du pays, notamment en Andalousie, est placée samedi en alerte orange, tout comme le nord-ouest, pour «précipitations» et violents pouvant «localement (être) forts», a annoncé l'Aemet, l'agence météorologique nationale.

L'organisme public a toutefois dit s'attendre à un épisode pluvieux moins «exceptionnel» que celui provoqué il y a quelques jours par la dépression Leonardo, qui a coûté la vie, d'après les autorités, à deux personnes: une femme emportée par un cours d'eau en Andalousie, dont le corps a été retrouvé vendredi après plusieurs jours de recherche, et une personne tuée vendredi dans un accident de la route dans le centre du pays après un carambolage dû à la grêle.

«Des pluies qui n'en finissent pas»

Les nouvelles précipitations de samedi viennent ainsi s'ajouter en Andalousie aux pluies qui ont provoqué d'impressionnantes crues, inondations et glissements de terrain, et l'évacuation de plus de 10'000 personnes de leur domicile.

«Les cours d'eau sont à la limite», a averti sur X le président de la région d'Andalousie, Juan Manuel Moreno.

De nombreuses routes sont toujours fermées par précaution et le trafic ferroviaire est largement «suspendu», selon les autorités, qui ont appelé la population à limiter au maximum ses déplacements.

Après avoir survolé vendredi des zones affectées en hélicoptère près de Cadix (sud), le Premier ministre Pedro Sánchez, qui tenait samedi matin une réunion sur le suivi des intempéries, s'était dit «bouleversé en voyant toutes ces pluies qui n'en finissent pas».

Le dirigeant socialiste avait ajouté s'attendre à «des jours compliqués» en raison de la «météo très défavorable».

Portugal et Maroc aussi touchés

Le Portugal voisin, également touché samedi par la dépression Marta, enchaîne depuis plusieurs semaines des épisodes climatiques intenses, avec son deuxième mois de janvier le plus pluvieux depuis 2000, d'après l'agence météorologique nationale (IPMA).

L'IPMA a placé l'ensemble du littoral en alerte orange en raison d'une forte agitation maritime, avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à 13 mètres de haut.

Huit des 18 districts du territoire continental, situés dans le centre et le sud du pays, sont également en alerte orange pour cause de «pluies persistantes et parfois fortes».

«Les bassins hydrographiques restent tous sous forte pression», notamment le fleuve Tage, dans la région de Lisbonne, et le Sado, plus au sud, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'Autorité nationale de la protection civile.

Une personne est décédée dans le passage de la dépression Leonardo plus tôt dans la semaine et 1.100 personnes ont été évacués à travers le pays, d'après les autorités.

Conséquence de la succession de ces dépressions atmosphériques, les barrages du Portugal ont libéré en trois jours «un volume d'eau équivalant à la consommation annuelle du pays», avait dit le président de l'Agence portugaise de l'environnement (APA), José Pimenta Machado, vendredi.

Le Portugal organise dimanche le second tour de l'élection présidentielle, dans ce contexte météorologique très délicat, une semaine après la tempête Kristin, qui avait fait cinq morts et provoqué des dégâts matériels substantiels.

A quelques centaines de kilomètres de là, le Maroc est également frappé par ces violentes intempéries successives, qui ont déplacé ces derniers jours de 150.000 personnes dans le nord-ouest du pays.

Des images diffusées par les autorités --qui ont organisé des distributions d'aide humanitaire par hélicoptère -- montrent des mosquées à moitié immergées, de nombreuses routes inondées, ainsi que des terres agricoles touchées, notamment des champs de citronniers.

Une alerte de vigilance orange a été émise pour le week-end, l'agence météorologique nationale mettant de nouveau en garde contre de fortes précipitations.