Colonialisme L'Espagne reconnaît la «douleur» causée lors de la «Conquista»

ATS

31.10.2025 - 18:07

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a reconnu vendredi «la douleur et l'injustice» causées aux «peuples autochtones» pendant la «Conquista», la conquête espagnole de l'Amérique. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a de nouveau réclamé des excuses de Madrid sur le sujet.

En 2019, le président mexicain d'alors, Andrés Manuel López Obrador, avait envoyé une lettre à Madrid exigeant de la Couronne des excuses pour les crimes commis pendant la Conquête (archives).
IMAGO/opale.photo

Keystone-SDA

31.10.2025, 18:07

Dans les relations entre le Mexique et l'Espagne, «il y a eu de la douleur, de la douleur et de l'injustice envers les peuples autochtones auxquels cette exposition est dédiée», a déclaré M. Albares lors de l'inauguration à Madrid d'une exposition intitulée «La moitié du monde. La femme dans le Mexique indigène».

«Il y a eu de l'injustice, il est juste de le reconnaître aujourd'hui, et il est juste de le regretter. Parce que cela fait également partie de notre histoire partagée et nous ne pouvons ni la nier ni l'oublier», a ajouté le ministre du gouvernement de gauche de Pedro Sánchez.

Ce système «nous agace tous». Pour l'UE, il est temps de mettre fin au changement d'heure

Ce système «nous agace tous»Pour l'UE, il est temps de mettre fin au changement d'heure

En 2019, le président mexicain d'alors, Andrés Manuel López Obrador, avait envoyé une lettre à Madrid exigeant de la Couronne des excuses pour les crimes commis pendant la Conquête. La revendication de López Obrador (2018-2024), membre du parti de Mme Sheinbaum, avait eu pour effet de jeter un froid durable sur les relations entre le Mexique et l'Espagne.

Le roi Felipe VI n'avait fait aucune déclaration publique sur le sujet et n'avait pas répondu directement à la missive. Un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères avait alors mis en avant l'histoire partagée entre les deux pays et rejeté l'idée de présenter des excuses.

