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«Violation du droit international» L'Espagne veut que l'UE «rompe» l'accord d'association avec Israël

ATS

19.4.2026 - 16:56

L'Espagne demandera mardi à l'Union européenne de rompre son accord d'association avec Israël, a annoncé dimanche le Premier ministre Pedro Sánchez. Elle considère que le gouvernement de l'Etat hébreu «viole le droit international».

L'Espagne considère que le gouvernement de l'Etat hébreu «viole le droit international» (archives).
L'Espagne considère que le gouvernement de l'Etat hébreu «viole le droit international» (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.04.2026, 16:56

«Ce mardi, le gouvernement espagnol soumettra à l'Europe une proposition visant à ce que l'Union européenne rompe son accord d'association avec Israël», car un gouvernement «qui viole le droit international (...) ne peut être partenaire de l'Union européenne», a fait valoir M. Sánchez lors d'un meeting électoral en Andalousie (sud). «C'est aussi simple que cela», a-t-il ajouté.

L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, entré en vigueur en 2000, comporte une clause subordonnant la relation au respect des droits de l'homme.

L'Espagne a remis en question cet accord pour la première fois en février 2014, lorsque Pedro Sánchez et le Premier ministre irlandais de l'époque ont adressé une lettre conjointe à la Commission européenne.

Cette lettre demandait une évaluation du respect par Israël de ses obligations en matière de droits de l'homme après le début de la guerre à Gaza.

Depuis, M. Sánchez a progressivement durci sa position sur ce sujet, notamment avec la guerre au Liban, jusqu'à sa déclaration de dimanche.

Cette dernière fait suite à une lettre adressée vendredi à la Commission par l'Irlande, la Slovénie et l'Espagne, demandant que «l'accord d'association UE-Israël soit examiné lors de la prochaine réunion du Conseil des Affaires étrangères».

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