«Violation du droit international»L'Espagne veut que l'UE «rompe» l'accord d'association avec Israël
ATS
19.4.2026 - 16:56
L'Espagne demandera mardi à l'Union européenne de rompre son accord d'association avec Israël, a annoncé dimanche le Premier ministre Pedro Sánchez. Elle considère que le gouvernement de l'Etat hébreu «viole le droit international».
Keystone-SDA
19.04.2026, 16:56
ATS
«Ce mardi, le gouvernement espagnol soumettra à l'Europe une proposition visant à ce que l'Union européenne rompe son accord d'association avec Israël», car un gouvernement «qui viole le droit international (...) ne peut être partenaire de l'Union européenne», a fait valoir M. Sánchez lors d'un meeting électoral en Andalousie (sud). «C'est aussi simple que cela», a-t-il ajouté.
L'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, entré en vigueur en 2000, comporte une clause subordonnant la relation au respect des droits de l'homme.
L'Espagne a remis en question cet accord pour la première fois en février 2014, lorsque Pedro Sánchez et le Premier ministre irlandais de l'époque ont adressé une lettre conjointe à la Commission européenne.
Cette lettre demandait une évaluation du respect par Israël de ses obligations en matière de droits de l'homme après le début de la guerre à Gaza.
Depuis, M. Sánchez a progressivement durci sa position sur ce sujet, notamment avec la guerre au Liban, jusqu'à sa déclaration de dimanche.
Cette dernière fait suite à une lettre adressée vendredi à la Commission par l'Irlande, la Slovénie et l'Espagne, demandant que «l'accord d'association UE-Israël soit examiné lors de la prochaine réunion du Conseil des Affaires étrangères».