Les autorités françaises ont annoncé vendredi avoir décidé de résilier les contrats d'association qui lient l'Etat au groupe scolaire musulman Al-Kindi, en raison de «manquements pédagogiques» et d'«atteintes aux valeurs de la République».

La préfecture cite une liste de «manquements et dysfonctionnements» relevés lors d'inspections dans l'établissement (archives). Capture d'écran Google Street View

Keystone-SDA ATS

Cette décision, qui signifie la fin des subventions pour cet établissement de plus de 600 élèves situé près de Lyon s'appliquera au 1er septembre 2025, selon un communiqué de la préfecture.

La préfecture cite une liste de «manquements et dysfonctionnements» relevés lors d'inspections dans l'établissement: «ouvrages dont le contenu est gravement contraire aux valeurs de la République», «présence de contenus religieux dans les enseignements obligatoires» ou encore règlement intérieur «discriminant pour les filles».

«Loin d'être une série de faits isolés», ils «démontrent une proximité des établissements Al Kindi avec la pensée des frères musulmans dont le projet est contraire aux valeurs de la République. Face à la gravité des faits, des mesures correctives seraient insuffisantes», écrit la préfecture.

«C'est une décision extrêmement décevante et porteuse d'une grande violence pour les musulmans de notre pays», ont réagi auprès de l'AFP Me Hakim Chergui et Sefen Guez Guez, avocats d'Al-Kindi. «C'est de la politique qui se drape dans de faux arguments pédagogiques», ont-ils ajouté, en annonçant leur intention de saisir le tribunal administratif.