L'Europe contre-attaque dans la guerre des drones

L'Union européenne va bientôt se doter de drones de nouvelle génération capables de neutraliser des attaques kamikazes. Autonomes et réutilisables, ils s'inscrivent dans une volonté de renforcement de la défense européenne, alors que les menaces n'ont jamais été aussi grandes sur le Vieux Continent.

Le LOAD devrait être opérationnel d'ici 2027. Courtesy of Airbus Defence and Space

ETX Studio Relax

Airbus Defence and Space (AD) vient de dévoiler au salon Unmanned Systems X, en Allemagne, un drone innovant conçu spécialement pour lutter contre des engins kamikazes. Baptisé LOAD (pour LOw-cost Air Defence) et basé sur le modèle Do-DT25, ce système est capable en théorie de neutraliser jusqu'à trois drones ennemis grâce à ses trois missiles guidés embarqués. Lancé par catapulte, son rayon d'action opérationnel atteindrait 100 kilomètres. Il pourra également être déployé depuis une plateforme de reconnaissance telles que l'Eurodrone, un projet de drone géant de surveillance et de reconnaissance qui doit voir le jour d'ici 2031. Une fois sa mission accomplie, le drone retourne à sa base en se posant par parachute, prêt pour être réutilisé.

Cette annonce marque une étape significative dans le développement de solutions de défense aérienne à la fois économiques et adaptées aux menaces contemporaines, comme, ici, les attaques de drones. Ce nouveau drone doit aussi assurer la souveraineté de l'Europe en matière de défense. C'est ainsi qu'il ne comprend pas la moindre technologie dépendant des Américains, s'affranchissant ainsi de l'ITAR, la réglementation américaine sur le trafic d'armes au niveau international.

Présenté pour le moment sous la forme d'un prototype, un premier vol armé est prévu dès cette année. Ce nouveau drone ne devrait toutefois pas être déployé avant 2027.