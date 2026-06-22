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Vagues de chaleur L'Europe face à une canicule qui s'accentue

ATS

22.6.2026 - 16:00

L'Europe affronte cette semaine une nouvelle vague de chaleur qui s'accentue. Elle contraint plusieurs pays à prendre des mesures, notamment des fermetures d'écoles en France et des annulations de trains en Belgique lundi.

Toute l'Europe suffoque face à la canicule (archives).
Toute l'Europe suffoque face à la canicule (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.06.2026, 16:00

22.06.2026, 16:07

Il s'agit de la deuxième à frapper l'Europe de l'Ouest en moins d'un mois. Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment ces vagues de chaleur.

France : vigilance rouge

En France, l'agence météorologique a placé à partir de midi 49 départements (la moitié du pays) en vigilance rouge canicule, le niveau d'alerte maximal, un record. L'institut Météo-France prévoit «la journée la plus chaude jamais mesurée en France tous mois confondus».

Au total, plus de 90% de la population sera affectée par cette vague de chaleur. Treize personnes ont même péri par noyade en cherchant imprudemment la fraîcheur.

Un total de 845 écoles et collèges sont fermés lundi tandis que 1800 autres, sur 60'000 établissements au total, vont libérer les élèves en début d'après-midi.

«Les 41°C pourront être atteints». France : 35 départements en vigilance rouge canicule, un record

«Les 41°C pourront être atteints»France : 35 départements en vigilance rouge canicule, un record

Péninsule ibérique : «chaleur intense»

L'Espagne connaît lundi la deuxième journée d'une vague de chaleur qui affecte surtout le Pays basque (nord), où l'alerte rouge a été sonnée quand le mercure a dépassé les 40oC. Les autorités ont demandé à la population de garder les fenêtres fermées et de ne pas utiliser d'appareils électroménagers générateurs de chaleur.

Dimanche, les températures ont dépassé les 42oC en Andalousie ou Castilla-La Mancha, dans le sud et le centre du pays. La retransmission sur écran géant du match du Mondial Espagne-Arabie saoudite dans le centre de Madrid a été annulée.

L'agence météorologique espagnole Aemet a mis en garde contre des températures «entre 5 et 10 degrés supérieures à la moyenne (...) Les températures baisseront jeudi, mais la chaleur restera intense».

Au Portugal, la journée la plus chaude devrait être mardi, a souligné l'agence météorologique. Seules trois zones de l'intérieur nord et centre ont été placées sous alerte orange, où les vents faibles accentueront «l'inconfort thermique», selon l'agence.

Benelux : «chaleur oppressante»

Plus au nord, en Belgique, cette semaine pourrait être «la plus chaude jamais enregistrée en Belgique», avec une température moyenne supérieure à 27°C, selon David Dehenauw, responsable des prévisions à l'institut météorologique IRM. Certains trains aux heures de pointe ont été annulés lundi et mardi, a affirmé la SNCB, la société nationale des chemins de fer.

Aux Pays-Bas, les températures pourraient grimper jusqu'à 37°C d'ici la fin de la semaine, selon les prévisions locales. Un «code jaune» est en vigueur dans tout le pays en raison d'une «chaleur désagréable et oppressante».

Allemagne : chasse-neige!

Le week-end a été marqué par des orages locaux parfois spectaculaires, notamment dans le centre de la Hesse où une quantité impressionnante de grêlons est tombée. Dans le village de Braunfels-Philippstein, un chasse-neige a même dû déblayer des rues bloquées par la grêle, qui atteignait les genoux des pompiers. Mais les dégâts uniquement matériels.

La chaleur ne frappe pas encore trop fort, mais le plus dur est à venir, la barre des 40°C pourrait être franchie jeudi et vendredi dans l'ouest et le sud-ouest. L'Allemagne guette son record – 41,2°C – qui pourrait tomber.

Des établissements scolaires, notamment dans le sud-ouest (Bade-Wurtemberg), mettent en pratique le «Hitzefrei», la fin anticipée des cours quand le thermomètre dépasse 25°C.

Royaume-Uni : «sans précédent»

Une rare alerte rouge pour «chaleur extrême», correspondant au degré maximal a été déclarée pour mercredi et jeudi dans une partie du sud du Royaume-Uni, a annoncé lundi l'agence météorologique britannique Met Office.

«Les températures maximales à l'ombre dépasseront 37°C et pourront même atteindre 38 à 40°C à certains endroits» de cette zone qui comprend Londres, Birmingham, Cardiff au pays de Galles, avec des «nuits très chaudes et humides (qui) réduiront la capacité des personnes à récupérer».

L'Angleterre fait face à une vague de chaleur intense et «sans précédent», avertit le Dr Akshay Deoras, spécialiste en sciences de l'atmosphère à l'université de Reading, redoutant des «répercussions généralisées sur la santé publique, les infrastructures et les services essentiels».

Europe Centrale: jusqu'au week-end

En Suisse, il est très probable que la chaleur se poursuive jusqu'au week-end prochain, avec un niveau de température encore légèrement en hausse à partir de mardi, pour atteindre son apogée en deuxième partie de semaine, selon MétéoSuisse.

Même tendance en Autriche où la vague de chaleur devrait se poursuivre tout au long de la semaine, avec des températures supérieures à 35°C sur une grande partie du pays, selon le service météorologique national.

Balkans: 38°C

Dans les Balkans, des températures élevées sont prévues dans certaines régions de Croatie et de Serbie au cours des prochains jours, le mercure pouvant atteindre 35°C. Et en Macédoine du Nord, les prévisions pour lundi annoncent jusqu'à 38°C dans certaines régions, tout comme en Bosnie-Herzégovine.

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