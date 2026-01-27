  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mark Rutte prévient «Si quelqu'un pense que l'UE peut se défendre sans les USA, continuez de rêver»

ATS

27.1.2026 - 07:59

L'Europe ne peut pas se défendre seule sans l'aide des Etats-Unis, et ils ont besoin l'un de l'autre, a affirmé lundi le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte. Une déclaration faite devant le Parlement européen à Bruxelles.

Mark Rutte a expliqué que si les Européens voulaient vraiment bâtir une nouvelle alliance défensive, sans les Etats-Unis, alors cela leur coûterait non pas 5% mais 10% de leur Produit intérieur brut. (archives)
Mark Rutte a expliqué que si les Européens voulaient vraiment bâtir une nouvelle alliance défensive, sans les Etats-Unis, alors cela leur coûterait non pas 5% mais 10% de leur Produit intérieur brut. (archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.01.2026, 07:59

«Et si quelqu'un pense encore ici que l'Union européenne, ou l'Europe dans son ensemble, peut se défendre sans les États-Unis, continuez de rêver. Vous ne le pouvez pas. Nous ne le pouvons pas, nous avons besoin les uns des autres», a-t-il martelé devant les eurodéputés.

Mark Rutte a expliqué que si les Européens voulaient vraiment bâtir une nouvelle alliance défensive, sans les Etats-Unis, alors cela leur coûterait non pas 5% mais 10% de leur Produit intérieur brut (PIB), avec également la nécessité de se doter une d'une capacité de dissuasion nucléaire en propre.

«Cela coûte des milliards et des milliards d'euros. Et dans ce scénario, vous perdriez le garant ultime de notre liberté, à savoir le parapluie nucléaire américain. Donc, bonne chance!», a-t-il lancé aux parlementaires européens, au cours d'une séance de questions réponses.

«Non, cher Mark Rutte. Les Européens peuvent et doivent prendre en charge leur sécurité», lui a répondu lundi soir le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

«Même les Etats-Unis en conviennent. C'est le pilier européen de l'Otan», a ajouté le chef de la diplomatie française sur X.

Effort considérable

Les 32 pays de l'Otan se sont engagés à consacrer au moins 5% de leur PIB d'ici à 2035 à leurs dépenses de sécurité, dont 3,5% à des dépenses strictement militaires. L'effort est déjà considérable pour nombre d'entre eux qui ont à peine atteint fin 2025 les 2% de leur PIB, conformément à un engagement pris dix ans auparavant.

Le président américain Donald Trump et son secrétaire à la Défense Pete Hegseth ont prévenu à maintes reprises les alliés européens qu'ils devraient désormais compter davantage sur leurs propres forces pour assurer leur sécurité. Ceux-ci cherchent depuis à renforcer le pilier européen au sein de l'Otan, en développant notamment leur propre industrie de défense.

La France est l'un des pays les plus favorables à cette «autonomie stratégique» en Europe mais d'autres pays, notamment ceux proches géographiquement de la Russie, se montrent plus prudents en raison, entre autres, de leur forte dépendance aux systèmes d'armement américains.

Mark Rutte a répété avoir souligné auprès de Donald Trump le prix payé en Afghanistan par les alliés des Etats-Unis au sein de l'Otan, après que le président américain a provoqué l'indignation en relativisant leur contribution. «Pour deux soldats américains qui ont payé le prix ultime, un soldat d'un (pays) allié ou d'un pays partenaire, n'est pas rentré chez lui», a-t-il dit.

«Je sais que l'Amérique apprécie grandement tous ces efforts», a ajouté le secrétaire général de l'Alliance atlantique.

Les plus lus

Le long calvaire d'Isabelle Nanty: «Je suis arrogante avec la mort»
Valais: une fausse guide de montagne emmenait ses clients à 4000 m
Groenland: ce milliardaire qui souffle à l'oreille de Trump
Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule
Qui est Kristi Noem, cette ministre de Trump sous le feu des critiques ?
Que sont devenus les onze médaillés suisses de 2022 ?