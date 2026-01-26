  1. Clients Privés
Selon l'OTAN L'Europe ne peut pas se défendre sans les Etats-Unis

ATS

26.1.2026 - 17:11

L'Europe ne peut pas se défendre seule sans l'aide des Etats-Unis, et ils ont besoin l'un de l'autre, a affirmé lundi le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte. Une déclaration faite devant le Parlement européen à Bruxelles.

Mark Rutte s'est exprimé lundi devant le Parlement européen à Bruxelles.
Mark Rutte s'est exprimé lundi devant le Parlement européen à Bruxelles.
ATS

Keystone-SDA

26.01.2026, 17:11

26.01.2026, 17:18

«Et si quelqu'un pense encore ici que l'Union européenne, ou l'Europe dans son ensemble, peut se défendre sans les États-Unis, continuez de rêver. Vous ne le pouvez pas. Nous ne le pouvons pas, nous avons besoin les uns des autres», a-t-il martelé devant les eurodéputés.

