Le directeur du concours Eurovision de la chanson, Martin Green, espère que les pays qui boycotteront l'événement en 2026 y participeront l'année suivante. L'Union européenne de radio-télévision (UER) a décidé jeudi qu'Israël pourrait prendre part à la prochaine édition.

La participation d'Israël à l'Eurovision fait grand débat, ici Yuval Rachel, représentante de l'Israël à l'Eurovision cette année (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Selon M. Green, la réunion organisée à Genève avec tous les pays a donné lieu à un «débat honnête et émouvant. Mais la conclusion a été que l'Eurovision n'est pas une tribune politique. Ce ne sont pas les gouvernements qui participent, mais bien les chaînes de télévision et les artistes», a-t-il déclaré jeudi soir dans une brève interview accordée à Eurovision News.

Le directeur a ajouté que «personne ne peut rester indifférent à ce qui se passe au Moyen-Orient» et qu'il «respecte les membres qui sont très passionnés par cette question, mais (que) 35 pays participent au concours».

Lors de l'assemblée générale jeudi à Genève, «une large majorité» des diffuseurs ont «convenu de ne pas organiser un vote sur la participation» d'Israël, mais ils ont approuvé des modifications du règlement du célèbre télé-crochet pour «renforcer la confiance, la transparence et la neutralité de l'événement», a indiqué l'organisation.

Les diffuseurs de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Irlande et de la Slovénie ont immédiatement annoncé qu'ils ne participeront pas à l'édition 2026 à Vienne. D'autres boycotts pourraient être annoncés, comme celui du diffuseur islandais RUV, qui prévoit une décision «mercredi».