«Ce n'est pas une tribune politique» L'Eurovision espère que les pays qui se retirent seront là en 2027

ATS

5.12.2025 - 08:20

Le directeur du concours Eurovision de la chanson, Martin Green, espère que les pays qui boycotteront l'événement en 2026 y participeront l'année suivante. L'Union européenne de radio-télévision (UER) a décidé jeudi qu'Israël pourrait prendre part à la prochaine édition.

La participation d'Israël à l'Eurovision fait grand débat, ici Yuval Rachel, représentante de l'Israël à l'Eurovision cette année (archives).
La participation d'Israël à l'Eurovision fait grand débat, ici Yuval Rachel, représentante de l'Israël à l'Eurovision cette année (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.12.2025, 08:20

05.12.2025, 10:58

Selon M. Green, la réunion organisée à Genève avec tous les pays a donné lieu à un «débat honnête et émouvant. Mais la conclusion a été que l'Eurovision n'est pas une tribune politique. Ce ne sont pas les gouvernements qui participent, mais bien les chaînes de télévision et les artistes», a-t-il déclaré jeudi soir dans une brève interview accordée à Eurovision News.

Le directeur a ajouté que «personne ne peut rester indifférent à ce qui se passe au Moyen-Orient» et qu'il «respecte les membres qui sont très passionnés par cette question, mais (que) 35 pays participent au concours».

Controverse. Israël a-t-il encore sa place à l'Eurovision? – Le débat est ouvert

ControverseIsraël a-t-il encore sa place à l'Eurovision? – Le débat est ouvert

Lors de l'assemblée générale jeudi à Genève, «une large majorité» des diffuseurs ont «convenu de ne pas organiser un vote sur la participation» d'Israël, mais ils ont approuvé des modifications du règlement du célèbre télé-crochet pour «renforcer la confiance, la transparence et la neutralité de l'événement», a indiqué l'organisation.

Les diffuseurs de l'Espagne, des Pays-Bas, de l'Irlande et de la Slovénie ont immédiatement annoncé qu'ils ne participeront pas à l'édition 2026 à Vienne. D'autres boycotts pourraient être annoncés, comme celui du diffuseur islandais RUV, qui prévoit une décision «mercredi».

Par «solidarité». L'Espagne devrait boycotter l'Eurovision si Israël y participe, dit le ministre de la Culture

Par «solidarité»L'Espagne devrait boycotter l'Eurovision si Israël y participe, dit le ministre de la Culture

Eurovision: accrochages entre policiers et manifestants propalestiniens

Eurovision: accrochages entre policiers et manifestants propalestiniens

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à Bâle pour dénoncer la participation d’Israël à l’Eurovision, en pleine offensive israélienne sur Gaza.Un bref accrochage a opposé la police à plusieurs centaines de manifestants propalestiniens

18.05.2025

