L'ancienne cheffe de la Cour suprême du Népal, Sushila Karfi, 73 ans, va être nommée à la tête d'un gouvernement provisoire pour succéder au Premier ministre KP Sharma Oli, démissionnaire après des émeutes, a-t-on appris vendredi auprès de la présidence.

Des soldats népalais montent la garde devant le palais présidentiel à Katmandou, au Népal, le 12 septembre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le président Ram Chandra Paudel va nommer (...) Sushila Karki Première ministre, après accord de toutes les parties», a déclaré le conseiller du chef de l'Etat pour la presse, Kiran Pokharel, à l'AFP, ajoutant qu'elle prêterait serment en soirée.