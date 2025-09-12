  1. Clients Privés
Népal Sushila Karfi prendra la tête du gouvernement intérimaire après la démission du Premier ministre

ATS

12.9.2025 - 16:46

L'ancienne cheffe de la Cour suprême du Népal, Sushila Karfi, 73 ans, va être nommée à la tête d'un gouvernement provisoire pour succéder au Premier ministre KP Sharma Oli, démissionnaire après des émeutes, a-t-on appris vendredi auprès de la présidence.

Des soldats népalais montent la garde devant le palais présidentiel à Katmandou, au Népal, le 12 septembre 2025.
Des soldats népalais montent la garde devant le palais présidentiel à Katmandou, au Népal, le 12 septembre 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.09.2025, 16:46

«Le président Ram Chandra Paudel va nommer (...) Sushila Karki Première ministre, après accord de toutes les parties», a déclaré le conseiller du chef de l'Etat pour la presse, Kiran Pokharel, à l'AFP, ajoutant qu'elle prêterait serment en soirée.

