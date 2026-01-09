  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France L'exécutif agite le spectre de législatives anticipées

ATS

9.1.2026 - 22:44

L'exécutif français a agité vendredi le spectre d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, après celle de juin 2024, en cas de censure du gouvernement, remettant la pression sur les députés qui peinent à s'entendre sur un budget.

L'Assemblée nationale avait déjà été dissoute en 2024 (archives).
L'Assemblée nationale avait déjà été dissoute en 2024 (archives).

Keystone-SDA

09.01.2026, 22:44

Alors que 2026 a débuté, la France est toujours sans budget après des mois de discussions au Parlement, cette impasse ayant contraint le gouvernement à faire voter une loi spéciale destinée à financer provisoirement l'Etat en attendant.

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a donné instruction au ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez de préparer l'organisation d'éventuelles élections législatives aux dates des municipales, les 15 et 22 mars, a appris l'AFP vendredi d'une source au sein de l'exécutif.

Une censure du gouvernement, comme il en est menacé sur l'accord UE-Mercosur, serait suivie d'une dissolution, a affirmé cette source, en précisant que le président Emmanuel Macron et le Premier ministre sont d'accord à ce sujet.

Il s'agit d'abord pour le Premier ministre de réduire le risque d'une adoption des motions du Rassemblement national (RN, extrême droite) et du parti de gauche radicale LFI, qui seront examinées à l'Assemblée nationale entre mardi et mercredi.

Sébastien Lecornu a élevé la voix vendredi contre ces formations politiques, fustigeant sur le réseau social X des «postures cyniques partisanes» qui «retardent les discussions budgétaires», et alors que la France a voté «contre» l'accord commercial de l'Union européenne avec des pays latino-américains du Mercosur.

Il rappelle que les discussions sur le budget de 2026 sont «déjà bloquées par les mêmes partis politiques sur fond d'agenda électoral».

Or, l'exécutif a promis que la France disposerait d'un budget en janvier.

Les plus lus

La commune de Crans-Montana présente ses excuses
Le gérant du bar placé en détention préventive
Historiquement triste, historiquement touchant, historiquement fédérateur
Grosse intervention pour sauver un goéland coincé sur un clocher
Chute d'un gros bloc de roche depuis une crête, près de Granges