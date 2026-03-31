  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Contrainte sexuelle L'ex-directeur d'Interface écope de six mois de prison ferme

ATS

31.3.2026 - 17:46

L'ancien directeur de la compagnie de danse Interface a été condamné mardi à 24 mois de prison, dont six mois ferme. Le Tribunal du district de Sion l'a jugé coupable de contrainte sexuelle et tentative de viol, mais pas de séquestration ni d'enlèvement.

Le procès de l'ex-directeur de la compagnie de danse Interface s'est tenu à Sion en début de semaine (image d'illustration).
Le procès de l'ex-directeur de la compagnie de danse Interface s'est tenu à Sion en début de semaine (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

31.03.2026, 17:46

La cour a reconnu la «lourde responsabilité» de l'homme de 62 ans et «l'absence totale de prise de conscience de la gravité de ses agissements». Selon elle, tous les faits sont reconnus avérés, même l'altercation. En revanche, les motifs juridiques ne sont pas suffisants pour les chefs d'accusation de séquestration et d'enlèvement.

Le procureur Olivier Elsig avait requis lundi 24 mois de prison, estimant qu'une peine ferme s'imposait «de manière impérative». Le prévenu ne méritait «aucune chance de clémence», puisqu’il n’a, selon lui, «aucune raison de s'amender». L'ex-directeur avait, lui, rejeté toutes les accusations faites à son encontre. «C'est une affabulation», avait-il déclaré.

Son avocat Me Guillaume Grand a déjà annoncé que son client ferait recours à ce jugement.

Les plus lus

Ella quitte la Suisse pour le Vietnam… mais le rêve vacille
Lili Hinstin, ex-directrice artistique du Festival de Locarno, est décédée à 48 ans
Suivez le choc Norvège - Suisse en direct
Au zoo de Vienne, une antilope tuée par balle en pleine nuit
Harcèlement au CHUV : 155 signalements depuis juillet dernier
L’Iran menace de détruire des locaux de Google, Apple et Meta au Moyen-Orient