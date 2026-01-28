  1. Clients Privés
Corée du Sud L'ex-première dame, Kim Keon Hee, condamnée à 20 mois de prison pour corruption

ATS

28.1.2026 - 07:12

Un tribunal sud-coréen a condamné mercredi l'ex-première dame du pays, Kim Keon Hee, à 20 mois de prison pour corruption, après l'incarcération de son mari pour des actes liés à sa déclaration de la loi martiale en 2024.

Les scandales entourant Kim Keon Hee ont fortement marqué la présidence de son mari, le conservateur Yoon Suk Yeol, destitué après sa tentative d'imposer la loi martiale fin 2024.
Les scandales entourant Kim Keon Hee ont fortement marqué la présidence de son mari, le conservateur Yoon Suk Yeol, destitué après sa tentative d'imposer la loi martiale fin 2024.
ATS

Keystone-SDA

28.01.2026, 07:12

28.01.2026, 07:19

«La prévenue est condamnée à un an et huit mois d'emprisonnement» pour ce premier chef, a déclaré le juge Woo In-sung, du tribunal du district central de Séoul.

