Un tribunal sud-coréen a condamné mercredi l'ex-première dame du pays, Kim Keon Hee, à 20 mois de prison pour corruption, après l'incarcération de son mari pour des actes liés à sa déclaration de la loi martiale en 2024.

Les scandales entourant Kim Keon Hee ont fortement marqué la présidence de son mari, le conservateur Yoon Suk Yeol, destitué après sa tentative d'imposer la loi martiale fin 2024. ATS

Keystone-SDA ATS

«La prévenue est condamnée à un an et huit mois d'emprisonnement» pour ce premier chef, a déclaré le juge Woo In-sung, du tribunal du district central de Séoul.