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«C'est assez surprenant» Des fans chinois se pressent aux dédicaces de Gabriel Attal

ATS

30.4.2026 - 20:32

Gabriel Attal, ancien premier ministre et probable candidat à la présidentielle en France, a acquis une surprenante popularité sur des réseaux sociaux chinois, au point que de nombreux jeunes originaires de ce pays se sont rendus aux séances de dédicaces de son livre.

L'ex-premier ministre français Gabriel Attal est très populaire sur les réseaux sociaux en Chine.
L'ex-premier ministre français Gabriel Attal est très populaire sur les réseaux sociaux en Chine.
ATS

Keystone-SDA

30.04.2026, 20:32

30.04.2026, 20:47

«C'est dingue, il y a une 'Attalmania' sur les réseaux sociaux chinois», a affirmé son entourage à l'AFP. Les raisons et l'origine de cette tendance sont floues. Mais ses conséquences sont concrètes: Gabriel Attal, en plein tour de France pour promouvoir son livre «En homme libre» (L'Observatoire), a été accueilli à Lyon et Paris par de jeunes Chinois impatients de le rencontrer.

Certains ont immortalisé leur venue en publiant des selfies tout sourire sur RedNote, plateforme chinoise comparable à Instagram. L'une des jeunes femmes y explique que le compte Instagram de l'ancien premier ministre est l'une des raisons qui la pousse à apprendre le français. Une autre dit admirer son «courage et sa détermination».

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Plusieurs d'entre eux lui ont demandé «de signer le mot liberté» sur le livre, selon son entourage, qui affirme avoir découvert cette popularité à l'occasion des séances de dédicaces et ne pas savoir comment elle a décollé. «C'est assez surprenant», dit cette source.

Si les Chinois pouvaient voter

Sur RedNote, les contenus liés à Gabriel Attal fleurissent, commentant sa carrière, sa personnalité et son apparence physique. Les plus anciens semblent remonter à 2024, l'année où il est devenu premier ministre d'Emmanuel Macron.

Gabriel Attal, 37 ans, était devenu le plus jeune premier ministre français et le premier à être ouvertement homosexuel, et sa nomination avait été largement couverte par la presse internationale.

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Le couple qu'il forme avec le commissaire européen Stéphane Séjourné, abordé dans son livre, semble aussi être l'un des sujets de prédilections des utilisateurs de RedNote.

Une étudiante chinoise interviewée par Libération lors d'une dédicace de Gabriel Attal, Wanton, a assuré que leur histoire «touche beaucoup de Chinois». L'un des utilisateurs de RedNote écrit que «si ses fans chinois pouvaient voter, il gagnerait en 2027».

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