Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a jugé «stupéfiante» l'expansion des forces armées de la Chine lors d'une visite au Japon qui a débuté mardi et qui vise à «projeter» la puissance de l'alliance dans la région Asie-Pacifique.

Keystone-SDA ATS

«Ne soyons pas naïfs au sujet de la Chine. La montée en puissance de ses forces armées, ses investissements dans l'industrie de défense et dans ses capacités de défense sont stupéfiants,» a déclaré Mark Rutte dans un entretien publié par le Japan Times.

Le président américain Donald Trump fait pression sur les autres membres principalement européens de l'Otan pour qu'ils augmentent leurs dépenses militaires. Il veut également que les alliés de la région Asie-Pacifique renforcent leurs propres capacités militaires pour répondre à la Chine et contenir la Corée du Nord.

«Les États-Unis veulent de plus en plus que l'Otan soit davantage impliquée (dans la région). Pas dans le sens de l'article 5, mais dans le sens de projeter de la puissance, de se soutenir mutuellement au sein de l'Otan,» a déclaré M. Rutte.

Base navale

L'article 5 de l'Otan prévoit que si une nation membre est attaquée, les autres considéreront cela comme une attaque contre toutes et réagiront en conséquence.

Rutte devait visiter la base navale de Yokosuka, au sud de Tokyo, mardi et rencontrer le Premier ministre Shigeru Ishiba et des hauts responsables japonais mercredi.

L'Otan a cherché ces dernières années à renforcer ses liens avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, invitant leurs dirigeants à participer aux sommets de l'organisation.

«Nous devons aller au-delà des déclarations conjointes... rendons cela concret», a déclaré le Néerlandais, qui est devenu Secrétaire général de l'Otan en octobre.

Le Japon a accru sa coopération militaire avec les pays européens et, en novembre, Tokyo et l'Union européenne avaient annoncé un nouveau partenariat en matière de sécurité et de défense.