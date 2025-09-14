Le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) a triplé son score dimanche au scrutin des élections locales de la région industrielle de Rhénanie du Nord-Westphalie (ouest), la plus peuplée d'Allemagne, d'après les premières estimations.

14 septembre 2025, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Gelsenkirchen : Norbert Emmerich (AfD, à gauche), candidat à la mairie de Gelsenkirchen, et Enxhi Seli-Zacharias (AfD), députée au Landtag, réagissent aux premières estimations. Des élections municipales ont eu lieu dimanche en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Photo : Henning Kaiser/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (KEYSTONE/DPA/Henning Kaiser) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le parti a obtenu un score historique de 16,4% contre 5% il y a un an, dans cette région traditionnellement acquise aux conservateurs de la CDU et aux socio-démocrates du SPD, d'après les estimations de la chaîne WDR.

La CDU a maintenu son score, à 34,2%, tandis que le score du SPD a légèrement baissé à 22,6% dimanche (contre 24% il y a 5 ans). Les Verts ont chuté de 8,5 points, tombant à 11,7%.

Election test

Environ 13,7 millions d'habitants étaient appelés à voter avant la fermeture des bureaux de vote à 18 heures. Les élections municipales dans le Land le plus peuplé du pays ont été considérées comme un premier test important quelques mois après les élections fédérales dont est issu le gouvernement de Friedrich Merz (CDU), en coalition avec le SPD.

Lors de ce scrutin, l'AfD, le mouvement nationaliste d'Alice Weidel, a obtenu un score national historique de 20,8%. Avec l'objectif déclaré de devenir bientôt le premier parti du pays.

Créé en 2013, le parti a connu un essor dès 2016, notamment sur le thème de l'immigration, favorisé notamment par les agressions sexuelles dont 1200 femmes ont été victimes lors de la nuit du Nouvel An, dont la moitié à Cologne (ouest), selon le rapport final de la police criminelle cité par plusieurs médias.