Les Chiliens ont largement élu dimanche le chef d'extrême droite José Antonio Kast à la tête du pays. Il devient le président le plus à droite depuis la fin de la dictature de Pinochet en 1990. L'autre candidate en lice a reconnu sa défaite.

L'extrémiste de droite José Antonio Kast élu président du Chili - Gallery L'ultraconservateur José Antonio Kast était crédité d'une large avance par les sondages avant le second tour de la présidentielle chilienne. Photo: ATS José Antonio Kast, catholique pratiquant et père de neuf enfants, a fait campagne sur la lutte contre la criminalité et la promesse d'expulser les près de 340'000 migrants en situation irrégulière, pour la plupart des Vénézuéliens. Photo: ATS L'extrémiste de droite José Antonio Kast élu président du Chili - Gallery L'ultraconservateur José Antonio Kast était crédité d'une large avance par les sondages avant le second tour de la présidentielle chilienne. Photo: ATS José Antonio Kast, catholique pratiquant et père de neuf enfants, a fait campagne sur la lutte contre la criminalité et la promesse d'expulser les près de 340'000 migrants en situation irrégulière, pour la plupart des Vénézuéliens. Photo: ATS

Keystone-SDA ATS

L'ultraconservateur de 59 ans recueille environ 58% des suffrages contre 42% pour Jeannette Jara, une communiste modérée représentant une vaste coalition de gauche, selon des résultats officiels portant sur 86% des bulletins de vote.

«Nous allons instaurer le respect de la loi dans toutes les régions, sans exception ni privilège», a déclaré le vainqueur du scrutin à des milliers de partisans réunis devant le siège du parti républicain, dans l'est de Santiago.

L'annonce de sa victoire a conduit à des célébrations à travers le pays, des milliers de personnes descendant dans les rues pour brandir des drapeaux chiliens, notamment dans la capitale où ont retenti des coups de klaxon pendant plusieurs heures.

Portraits de Pinochet

Mme Jara a rapidement reconnu sa défaite et promis une opposition «exigeante». «Beaucoup de gens se sont laissé emporter par la campagne de la peur et par l'ignorance. Beaucoup ont voté en connaissance de cause, mais beaucoup aussi ont voté sans savoir, en croyant des choses qui ne sont pas vraies», a regretté Gabriela Acevedo, 21 ans, étudiante en éducation spécialisée et électrice de Jeannette Jara.

Au quartier général de José Antonio Kast, plusieurs milliers de sympathisants étaient rassemblés. «Nous étions très fatigués, à l'échelle du pays, par l'usure économique [...] La droite nous manquait», a déclaré Maribel Saavedra, une travailleuse sociale de 42 ans, en ouvrant une bouteille de champagne. Elle espère que M. Kast «renforce le pays par le travail» et «régularise la question migratoire».

Une fois le résultat connu, un groupe de personnes a scandé «Pinochet, Pinochet» et brandi des portraits de l'ex-dictateur, qu'a défendu par le passé le président élu, dans un pays où la dictature a fait 3200 morts et disparus entre 1973 et 1990.

Victoire anticipée

Près de 16 millions d'électeurs étaient appelés à départager les deux candidats. Les sondages anticipaient une large victoire de José Antonio Kast. Au premier tour à la mi-novembre, les deux finalistes avaient chacun recueilli un quart des suffrages, avec une légère avance pour la gauche. Mais mis ensemble, les forces de droite avaient totalisé 70%.

Le président élu, qui prendra ses fonctions en mars, a reçu les félicitations du chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, qui a estimé que les Etats-Unis et M. Kast allaient partager «des priorités communes, notamment le renforcement de la sécurité publique, la fin de l'immigration illégale et la revitalisation de notre relation commerciale», selon un communiqué.

Le président ultralibéral argentin Javier Milei, allié de son homologue américain Donald Trump, a fait part sur le réseau social X de son «immense joie» après «l'écrasante victoire de [son] ami», se disant certain de pouvoir travailler avec lui pour que la région «adopte les idées de la liberté et que nous puissions nous libérer du joug oppresseur du socialisme».

Sécurité et immigration

M. Kast, un ex-député catholique pratiquant et père de neuf enfants, a fait campagne sur la lutte contre la criminalité et la promesse d'expulser les près de 340'000 migrants en situation irrégulière, pour la plupart des Vénézuéliens.

En face, Jeannette Jara, 51 ans, ex-ministre du travail du président sortant Gabriel Boric et issue des rangs du parti communiste, promettait l'augmentation du salaire minimal et la défense des retraites.

La criminalité et l'immigration irrégulière sont en tête des préoccupations des Chiliens, devant les difficultés économiques liées à une croissance atone. «Le pays s'effondre», répète à l'envi José Antonio Kast, qui se présentait sous l'étendard du parti républicain qu'il a fondé en 2019.

Les experts parlent de perceptions en décalage avec la réalité, dans un pays qui connaît une hausse des enlèvements et de l'extorsion, mais reste l'un des plus sûrs d'Amérique latine.

Pendant cette campagne, M. Kast, opposé à l'avortement même en cas de viol ainsi qu'au mariage des couples de même sexe, a mis en sourdine ses positions les plus conservatrices.