Haute-Savoie : le ciottiste Antoine Valentin élu député

Antoine Valentin, candidat UDR-RN de 33 ans, a remporté dimanche au second tour la législative partielle de la troisième circonscription de Haute-Savoie. Il a obtenu 59,1% des suffrages exprimés, selon les résultats officiels provisoires.

Eric Ciotti (au centre), président de l'Union des Republicains (UDR) peut être satisfait de son poulain, Antoine Valentin, qui ravit le siège de la 3e circonscription de Haute-Savoir à son ancien parti, les Républicains, dont il a quitté la présidence pour se rapprocher du RN. ATS

Keystone-SDA ATS

C'est la première fois que l'extrême droite gagne un siège de député en Haute-Savoie. M. Valentin a obtenu 17'341 voix contre 12'013 à son adversaire LR Christophe Fournier (40,9%), suppléant de la députée sortante Christelle Petex.

Avant même l'annonce des résultats, Eric Ciotti a félicité sur X celui qui était jusqu'à présent maire de Saint-Jeoire et président d'une petite station de ski locale.

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella a salué sur le même réseau une «incontestable victoire», Marine Le Pen estimant, elle, toujours sur X, que «l'alliance RN-UDR bat Les Républicains de Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, totalement discrédités par leur soutien à Emmanuel Macron et aux diktats des socialistes». Réconciliés pour l'occasion, tous deux étaient venus apporter leur soutien à M. Fournier.

Historiquement à droite

Ce second tour a été marqué, comme le premier, par une très faible participation (34,1%), avec presque deux tiers des électeurs qui ne se sont pas déplacés, l'appel au front républicain n'ayant pas fonctionné.

L'élection dans ce territoire rural et montagneux proche de la Suisse, depuis toujours dévolu à la droite et qui abrite le plateau des Glières, haut lieu de la résistance, faisait suite à la démission de la députée LR Christelle Petex.

Elle avait jeté l'éponge début novembre déplorant «trop de politique politicienne» et disant avoir reçu «trop de critiques» et «de menaces».

A quelques semaines des élections municipales des 15 et 22 mars, cette législative partielle avait valeur de test pour les stratégies de la droite: d'un côté, LR, opposé à une alliance avec le Rassemblement national, et de l'autre, l'Union des droites pour la République (UDR) qu'a formée l'ex-président des LR Eric Ciotti en s'alliant avec le RN lors des législatives de 2024.

Dans un communiqué, l'UDR a estimé que cette victoire était «celle d'une droite enracinée et décomplexée» estimant que «la grande mutation de la droite est irréversible».

«La 3e circonscription est symbolique: nombre de villages ont des plaques commémoratives qui rappellent le sacrifice de nos anciens dans la lutte contre l'extrême droite», avait souligné cette semaine dans un communiqué le Parti communiste de Haute-Savoie.

Au 1er tour déjà

Antoine Valentin était déjà arrivé très largement en tête à l'issue du premier tour le 25 janvier avec quelque 45% des suffrages exprimés. Il avait alors obtenu trois fois plus que son principal rival, le LR Christophe Fournier.

Le candidat Place Publique et PS Anthony Penhouët, arrivé 3e du scrutin avec 13% des voix a appelé à «voter contre l'extrême droite» tout comme les Ecologistes et le Parti communiste.