Les félicitations au futur Premier ministre britannique, le travailliste Keir Starmer qui a obtenu une victoire écrasante aux élections législatives, affluaient vendredi, venues de l'Union européenne, d'Ukraine ou d'Israël. Ces deux pays en guerre ont remercié le chef du gouvernement sortant, Rishi Sunak, pour son soutien.

Le président du Conseil européen Charles Michel a salué une «victoire électorale historique», déclarant se réjouir de travailler avec Londres, sous un gouvernement travailliste.

Qualifiant de «partenaire essentiel» de l'UE le Royaume-Uni – qui n'en est plus membre depuis trois ans et demi -, il a ajouté qu'il verrait M. Starmer lors du sommet de la Communauté politique européenne le 18 juillet pour «discuter des défis communs tels que la stabilité, la sécurité, l'énergie et l'immigration».

«Renforcer la sécurité européenne»

De son côté la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a affirmé avoir «hâte de travailler» avec M. Starmer pour «renforcer la sécurité européenne», à l'unisson avec la présidente du Parlement européen Roberta Metsola, qui a salué «l'engagement du Royaume-Uni à notre sécurité commune».

Le président français Emmanuel Macron s'est dit «heureux de (son) premier échange» avec Keir Starmer. «Nous allons poursuivre le travail engagé avec le Royaume-Uni pour notre coopération bilatérale, pour la paix et la sécurité de l'Europe, pour le climat et l'IA», a-t-il affirmé.

En Grèce le Premier ministre de droite Kyriakos Mitsotakis a déclaré que son gouvernement était «prêt à travailler» avec le nouveau gouvernement britannique de gauche «pour approfondir l'amitié et la coopération» entre Londres et Athènes.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que son pays, en guerre contre la Russie depuis plus de deux ans et le Royaume-Uni, «ont été et continueront à être des alliés fiables, contre vents et marées». Il s'est dit aussi «reconnaissant à mon bon ami Rishi Sunak», le Premier ministre conservateur sévèrement battu, pour son soutien.

Ulf Kristersson le Premier ministre de la Suède – récemment entrée dans l'Otan, renforçant le bloc occidental face à l'invasion russe de l'Ukraine -, a «jugé plus fort que jamais» le «partenariat stratégique» entre son pays et le Royaume-Uni, des «amis proches et alliés».

«Etroite coopération»

Son homologue norvégien Jonas Gahr Store s'est dit prêt à poursuivre l'"étroite coopération» entre les deux pays en matière de «transition énergétique», de «sécurité commune» et de «commerce». Le Premier ministre finlandais Petteri Orpo a affirmé vouloir «approfondir (ses) excellentes relations» avec Londres.

En Israël, en guerre dans la bande de Gaza contre le Hamas depuis l'attaque sanglante du 7 octobre, le chef de l'Etat Isaac Herzog a adressé ses «chaleureuses félicitations» à Keir Starmer, disant se «réjouir de travailler avec lui et son nouveau gouvernement pour ramener nos otages à la maison» et «construire un meilleur avenir pour la région».

Alors qu'Israël doit retourner à la table des négociations pour un cessez-le-feu vendredi au Qatar, son président a exprimé sa «gratitude» au Premier ministre britannique sortant, Rishi Sunak, pour «avoir soutenu le peuple israélien (...) au cours de cette période très difficile.»

Parmi les premiers à réagir, le Premier ministre australien Anthony Albanese a salué la «victoire électorale retentissante» de son «ami» Keir Starmer.

