Vingt-trois Etats sur 24, 89% des sièges au Parlement: le président vénézuélien Nicolás Maduro a consolidé son pouvoir lors des élections législatives et régionales de dimanche. Malgré cela, l'opposition se félicite de son boycott sans toutefois définir une stratégie claire.

Le parti du président a conquis 23 des 24 gouvernorats et, selon une annonce non officielle mais issue d'un des hommes les plus puissants du pays, Jorge Rodriguez, sa coalition a remporté 256 des 285 sièges au Parlement.

Président de l'actuelle assemblée, chef de campagne du pouvoir pour le scrutin, chef négociateur du Venezuela avec Washington, Jorge Rodriguez a souligné en soirée que «les oppositions» ont gagné les 29 sièges restants, sans donner le détail.

M. Rodriguez faisait référence à la fois à l'opposition considérée comme étant aux ordres du pouvoir, couramment surnommée les «Scorpions», et à la faction menée par l'ancien chef de l'opposition Henrique Capriles pour qui la politique de la chaise vide ne porte pas de fruits.

Mainmise renforcée

La cheffe de l'opposition María Corina Machado et Edmundo González, son candidat à la présidentielle de l'an dernier, avaient appelé au boycott du scrutin, estimant les règles du jeu faussées.

Avec cette victoire écrasante, M. Maduro renforce sa mainmise sur les institutions du pays, dix mois après sa réélection contestée, marquée par des troubles et des arrestations massives.

Le rendez-vous de dimanche a d'ailleurs été marqué par l'arrestation en amont de quelque 70 personnes, dont Juan Pablo Guanipa, une figure de l'opposition, accusées de vouloir déstabiliser les élections. Plus de 400'000 membres des forces de l'ordre ont été déployés le jour du scrutin, avec des patrouilles de policiers encagoulés et armés.

M. Maduro peut avancer tranquillement vers sa réforme de la constitution sur laquelle il y a peu d'informations, mais qu'il évoque fréquemment depuis des mois. «Aujourd'hui, nous avons démontré le pouvoir du chavisme! Cette victoire est la victoire de la paix et de la stabilité», a exulté M. Maduro après l'annonce des résultats dimanche.

Une «farce»

Le président fête une victoire, mais l'opposition y voit une défaite. Mme Machado avait appelé à ne pas participer à la «farce», assure que la faible affluence dans les bureaux de vote est une protestation silencieuse contre la réélection de M. Maduro en juillet.

Le gros de l'opposition, qui revendique la victoire à la présidentielle de 2024 et crie à la fraude, estimait qu'il n'était pas possible de participer à un nouveau scrutin organisé par le pouvoir.

Pour le groupe opposant rebelle ayant participé au scrutin, le résultat est maigre. Le pouvoir ne lui a laissé que des miettes: une poignée de députés et la gouvernance de l'État de Cojedes (centre-ouest).

«Bien que prévisible, le résultat n'en a pas moins des implications importantes: un chavisme renforcé dans le contrôle institutionnel, une opposition divisée à la représentation limitée et une majorité sociale [de la population] démobilisée», estime l'analyste politique Luis Vicente Leon.

«Résignation»

Mme Machado, qui vit dans la clandestinité, a une nouvelle fois lundi appelé l'armée à «agir» contre un gouvernement jugé illégitime. Mais les forces armées, clef de voûte du pouvoir qui sait les choyer, ont juré loyauté à maintes reprises au président Maduro.

Pour ce qui est de l'opposition, «l'abstention [...] ne fait qu'aggraver sa situation», estime le politologue Pablo Quintero. «Elle génère un processus de désaffection politique, de désillusion, de résignation de la part des gens».

Henrique Capriles a été élu député et dirigera un groupe d'une quinzaine d'élus au Parlement, selon les estimations de M. Leon. C'est peu mais «pas insignifiant», selon l'analyste. «Ils ont partiellement atteint leur objectif de préserver une présence institutionnelle et d'éviter la disparition totale», relève-t-il.