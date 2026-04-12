La Hongrie bat son record de participation à la mi-journée, avec 54,14%

La participation aux législatives en Hongrie a atteint un record dimanche à la mi-journée, avec 54,14% enregistrée à 13h00, contre 40,1% en 2022, selon le Bureau électoral national.

Des électeurs déposent leur bulletin lors de l’élection hongroise dans un bureau de vote installé dans un hôtel de l’ouest de Londres, le 12 avril 2026. AFP

Keystone-SDA ATS

Alors que les journalistes de l'AFP ont pu observer des files d'attente devant de nombreux bureaux de vote, la participation est surtout importante dans les villes moyennes et parmi les jeunes électeurs, plus favorables à l'opposant pro-européen Peter Magyar, selon les analystes.