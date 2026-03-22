  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Golob et Jansa au coude-à-coude Elections en Slovénie : suspense entre libéraux et droite nationaliste

ATS

22.3.2026 - 19:26

Le parti libéral du Premier ministre sortant Robert Golob est arrivé légèrement en tête des élections législatives en Slovénie dimanche. Il devance de peu la formation de l’ancien Premier ministre pro-Trump Janez Jansa, selon un sondage à la sortie des urnes.

Un électeur participe aux législatives du 22 mars 2026 en Slovénie, marquées par un duel serré entre Robert Golob et Janez Janša.
Un électeur participe aux législatives du 22 mars 2026 en Slovénie, marquées par un duel serré entre Robert Golob et Janez Janša.
AFP

Keystone-SDA

22.03.2026, 19:26

Le Mouvement pour la liberté (GS) de M. Golob décrocherait 29,9% des voix, tandis que le Parti démocratique slovène (SDS) de M. Jansa obtiendrait 27,5%, selon ce sondage réalisé pour la télévision privée POP TV.

Les plus lus

Saut à la perche : le bronze pour Angelica Moser !
Shutdown et files d'attente : Trump envoie ICE dans les aéroports
L'Iran annonce de «lourds dégâts» à ses infrastructures
Marco Odermatt fulmine : «C’était la pire course des cinq ou six dernières années»
Manchester City domine Arsenal en finale grâce à un héros inattendu
Municipales françaises : suspense total dans les grandes villes