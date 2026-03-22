Le parti libéral du Premier ministre sortant Robert Golob est arrivé légèrement en tête des élections législatives en Slovénie dimanche. Il devance de peu la formation de l’ancien Premier ministre pro-Trump Janez Jansa, selon un sondage à la sortie des urnes.

Un électeur participe aux législatives du 22 mars 2026 en Slovénie, marquées par un duel serré entre Robert Golob et Janez Janša. AFP

Keystone-SDA ATS

Le Mouvement pour la liberté (GS) de M. Golob décrocherait 29,9% des voix, tandis que le Parti démocratique slovène (SDS) de M. Jansa obtiendrait 27,5%, selon ce sondage réalisé pour la télévision privée POP TV.