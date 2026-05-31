Le Parti travailliste de Malte a remporté un quatrième mandat sans précédent, consacrant la victoire du Premier ministre sortant Robert Abela, selon un dépouillement partiel des bulletins de vote dimanche.

Le premier ministre maltais Robert Abela a voté avec son épouse Lydia. Il obtient un nouveau mandat à la tête du gouvernement. ATS

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Les résultats préliminaires ont donné la victoire au Parti travailliste, ont indiqué des responsables au centre de dépouillement de Naxxar, alors que des feux d'artifice étaient tirés à travers la petite île méditerranéenne.