  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Elections Législatives à Malte: le Parti travailliste remporte un 4e mandat

ATS

31.5.2026 - 11:36

Le Parti travailliste de Malte a remporté un quatrième mandat sans précédent, consacrant la victoire du Premier ministre sortant Robert Abela, selon un dépouillement partiel des bulletins de vote dimanche.

Le premier ministre maltais Robert Abela a voté avec son épouse Lydia. Il obtient un nouveau mandat à la tête du gouvernement.
Le premier ministre maltais Robert Abela a voté avec son épouse Lydia. Il obtient un nouveau mandat à la tête du gouvernement.
ATS

Keystone-SDA

31.05.2026, 11:36

31.05.2026, 11:45

Les résultats préliminaires ont donné la victoire au Parti travailliste, ont indiqué des responsables au centre de dépouillement de Naxxar, alors que des feux d'artifice étaient tirés à travers la petite île méditerranéenne.

Les plus lus

Incendie du «Constellation» : un détail de procédure met à mal l'enquête
«J'ai vu des biens immobiliers avec un terrain de football souterrain»
Une femme en fauteuil roulant mortellement fauchée par un train sur un passage à niveau
«Des débordements inacceptables» - Le sacre du PSG met Paris en ébullition
Le rêve d’or est à portée de main pour les Suisses
Un météore explose au-dessus des États-Unis avec la puissance de 300 tonnes de TNT