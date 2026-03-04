  1. Clients Privés
Départ à la retraite L'Hôpital du Valais doit se trouver un nouveau directeur

ATS

4.3.2026 - 15:46

Directeur général de l'Hôpital du Valais depuis juin 2012, Eric Bonvin va quitter ses fonctions, le 31 décembre prochain. Le professeur fait valoir son droit à la retraite.

L'actuel directeur général de l'Hôpital du Valais Eric Bonvin a fait valoir son droit à la retraite. Il quittera ses fonctions le 31 décembre (photo d'archives).
L'actuel directeur général de l'Hôpital du Valais Eric Bonvin a fait valoir son droit à la retraite. Il quittera ses fonctions le 31 décembre (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

04.03.2026, 15:46

04.03.2026, 15:47

Avant d'assumer la fonction de directeur général de l'Hôpital du Valais, Eric Bonvin a été directeur du Centre hospitalier du Chablais et médecin-directeur des Institutions psychiatriques du Valais romand (IPVR) à Monthey entre 2006 et 2012.

Médecin spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, le sexagénaire est un spécialiste des questions de planification et de gestion de la santé mentale, d’éthique de la relation thérapeutique et des soins ainsi que des médecines complémentaires sous leurs aspects sociaux, politiques et éthiques. Il a été nommé professeur titulaire de l’UNIL au Département de psychiatrie du CHUV en août 2011.

En prévision de son départ, l’Hôpital du Valais a mis au concours le poste de directeur général au début de l'année. Le successeur d'Eric Bonvin devrait être connu durant le premier semestre 2026, précise l'établissement, dans un communiqué diffusé mercredi.

