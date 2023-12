Les attentes sont énormes envers le prochain gouvernement pro-européen polonais qui devrait prendre le pouvoir la semaine prochaine. Mais les nationalistes populistes resteront une opposition puissante et continueront à contrôler plusieurs institutions d'Etat.

Le parlement devrait élire Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais et ex-président du Conseil européen à la tête d'un nouveau gouvernement. KEYSTONE

La coalition de forces pro-européennes formée par la Coalition Citoyenne (KO, centre), la Troisième Voie (démocrate chrétien) et La Gauche a remporté la majorité des voix aux législatives du 15 octobre mais c'est au pouvoir sortant que le président Andrzej Duda, son allié, a d'abord confié la tâche de constituer un gouvernement.

Cette mission arrive à son terme la semaine prochaine. Lundi, le Premier ministre Mateusz Morawiecki va demander au parlement de voter une motion de confiance pour son projet de gouvernement minoritaire, une démarche qui – faute d'alliances possibles – semble vouée à l'échec.

Le parlement devrait ainsi élire le jour même Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais et ex-président du Conseil européen à la tête d'un nouveau gouvernement.

«Un bourbier»

Sa tâche s'avère néanmoins difficile, l'héritage des huit ans du pouvoir populiste nationaliste étant particulièrement lourd. «Il n'y aura pas de miracles», déclare à l'AFP Jaroslaw Kuisz, analyste politique, «le nouveau gouvernement devra chaque jour mener des combats, parce que le parti Droit et Justice (PiS), qui reste toujours puissant en tant qu'opposition, ne baissera pas les bras et continuera à se battre».

«Ce sera un bourbier» plutôt que des changements rapides, le PiS ayant laissé à ses successeurs «un champ de mines judiciaire». Le parti nationaliste contrôle toujours la Cour Suprême et la Banque centrale ainsi que plusieurs autres institutions judiciaires et financières de l'Etat, tout comme les médias publics, transformés en une machine de propagande gouvernementale. Les analystes parlent d'"une toile d'araignée» tissée par le PiS.

Le PiS dispose de 194 députés sur 460 à la chambre basse, et dès le premier jour du fonctionnement du nouveau Parlement a lancé des attaques massives contre ses adversaires. En outre, le mandat présidentiel de M. Duda ne s'achève qu'en 2025 et il est probable qu'il oppose son veto à des lois adoptées par le Parlement.

Le chef d'Etat a déjà donné l'avant-goût de son engagement en prolongeant au maximum les délais légaux qui ont donné au PiS deux mois supplémentaires au pouvoir. Le PiS a consacré «ses dernières semaines (au pouvoir) à démolir l'Etat polonais», a tonné vendredi M. Tusk. Ce parti en a profité «pour se renforcer institutionnellement et financièrement», selon M. Kuisz.

Le PiS a ainsi nommé deux de ses anciens ministres à la tête des institutions financières d'Etat, avec des mandats pratiquement irrévocables et des procureurs au parquet national. Depuis le 15 octobre, le président a nommé environ 150 nouveaux juges, choisis par un organe critiqué par Bruxelles pour sa dépendance au PiS. Les réformes controversées du système judiciaire introduites par les nationalistes ont poussé Bruxelles à bloquer des milliards d'euros de fonds destinés à Varsovie que M. Tusk voudra débloquer.

Incertitude

L'incertitude plane également sur le véritable état de l'économie et du budget que le nouveau gouvernement devra préparer en quinze jours. Une question d'autant plus importante que l'Etat devra à la fois faire face aux dépenses engagés par le PiS et mettre en oeuvre ses propres promesses, dont des hausses de salaires des enseignants et des fonctionnaires.

Cela n'a pas empêché le PiS de transférer, au dernier moment, des dizaines de millions d'euros, vers diverses fondations ou institutions contrôlées par ses membres. Ces transferts devraient lui permettre, selon les experts, de mener une vie confortable en attendant un retour au pouvoir.

Sur le plan international, le futur gouvernement devra résoudre au plus vite la crise avec l'Ukraine, les routiers polonais bloquant les frontières avec ce pays. M. Tusk devra restaurer aussi «la crédibilité de la Pologne à Bruxelles», dit à l'AFP Ewa Marciniak de l'Université de Varsovie. «Le retour de la Pologne dans le concert européen était une des principales motivations des électeurs» qui ont soutenu la coalition anti-PiS, selon elle.

Depuis leur arrivée au pouvoir en 2015, les populistes nationalistes n'avaient cessé de mener des batailles contre Bruxelles, l'accusant d'empiéter sur les prérogatives des Etats nationaux. «La majorité des dirigeants européens compteront désormais avec la position polonaise», a promis vendredi Donald Tusk.

ATS