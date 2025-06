«L'humanité crie et réclame la paix» devant les «nouvelles alarmantes en provenance du Moyen-Orient», a lancé dimanche le pape Léon XIV après les frappes américaines contre des sites névralgiques du programme nucléaire iranien.

Le pape Léon XIV donne sa bénédiction alors qu'il récite la prière du Regina Coeli depuis la fenêtre de son bureau donnant sur la place Saint-Pierre, au Vatican, le dimanche 22 juin 2025. (AP Photo/Andrew Medichini) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Chaque membre de la communauté internationale a la responsabilité morale de mettre fin à la tragédie de la guerre, avant qu'elle ne devienne un gouffre sans fond», a déclaré le pape au terme de la prière hebdomadaire de l'Angélus, au Vatican.

«Aujourd'hui plus que jamais, l'humanité crie et réclame la paix. C'est un cri qui exige responsabilité et raison, et qui ne doit pas être étouffé par le fracas des armes et les discours qui incitent au conflit», a-t-il lancé devant les milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre.

«Aucune victoire armée ne peut compenser la douleur des mères, la peur des enfants, l'avenir volé. Que la diplomatie fasse taire les armes. Que les nations construisent leur avenir sur des oeuvres de paix, et non sur la violence et les conflits sanglants», a-t-il ajouté.

Rappelant que la guerre «laisse des blessures profondes dans l'histoire des peuples», Robert Francis Prevost a également mis en garde contre le risque d'un oubli de l'urgence humanitaire à Gaza, territoire palestinien ravagé et affamé par plus de 20 mois de guerre.

«Dans ce contexte dramatique qui inclut Israël et la Palestine, les souffrances quotidiennes des populations risquent d'être oubliées, en particulier à Gaza et dans d'autres territoires, où l'urgence d'une aide humanitaire adéquate se fait de plus en plus pressante», a-t-il déclaré.