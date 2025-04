Une même approche «illibérale» du pouvoir, une Hongrie qui s'affiche en refuge pour les Juifs en Europe: le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, reçu à partir de jeudi à Budapest par Viktor Orban, arrive en terrain conquis.

KEYSTONE

Ce pays d'Europe centrale est «un des alliés les plus proches d'Israël dans l'UE», rappelle Bulcsu Hunyadi, du groupe de réflexion Political Capital.

Des liens de longue date qui se sont renforcés depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

«Cette alliance a pris une signification particulière», la Hongrie soutenant Israël sans réserve au nom du droit à se défendre, poursuit l'analyste interrogé par l'AFP.

Des paroles et des actes: Viktor Orban a été le premier à inviter M. Netanyahu dans son pays, défiant le mandat d'arrêt «honteux» de la Cour pénale internationale (CPI) contre son homologue israélien pour des soupçons de crimes de guerre et contre l'humanité.

Proximité idéologique

La Hongrie a aussi accueilli ces derniers mois plusieurs matches de l'équipe nationale ou de clubs israéliens de football, à l'abri des tensions parfois observées ailleurs en Europe.

Le Premier ministre nationaliste fait tout pour donner de son pays l'image d'un havre de paix, vantant à cet égard les mérites de sa politique anti-immigration: chez lui, les manifestations propalestiniennes sont interdites et il assure régulièrement offrir les terres les «plus sûres d'Europe» pour les Juifs.

Derrière ces relations bilatérales sans ombre, une amitié solide unit les deux hommes. Benjamin Netanyahu est allé en Hongrie en 2017, recevant chaleureusement l'année suivante Viktor Orban à Jérusalem.

C'était la première visite en 30 ans d'un chef du gouvernement israélien sur le sol hongrois, marquant l'ouverture d'un «nouveau chapitre», selon le responsable hongrois.

MM. Netanyahu et Orban partagent «un style illibéral» et «populiste», dans la même veine que leur allié commun, le président américain Donald Trump, note M. Hunyadi, entre mise au pas des contre-pouvoirs et critique des valeurs des démocraties libérales occidentales.

Ce qui vaut à l'un diverses procédures de Bruxelles et un certain isolement au sein de l'UE, à l'autre des manifestations massives et de nombreuses admonestations internationales.

Relents d'antisémitisme

Un «socle patriotique commun», selon leurs propres termes, qui relègue au second plan les accusations d'antisémitisme ayant émaillé les mandats de M. Orban.

Ce dernier a ainsi salué par le passé l'allié d'Adolf Hitler, l'amiral Miklos Horthy, un «homme d'Etat exceptionnel», qui a pourtant été impliqué dans la déportation de plusieurs centaines de milliers de Hongrois de confession juive vers les camps de la mort.

Son gouvernement a également procédé à des campagnes d'affichage vilipendant le financier juif d'origine hongroise George Soros et son fils Alex, dont le Congrès juif mondial avait dénoncé les relents d'antisémitisme.

Viktor Orban, qui a officiellement décrété une politique de «zéro tolérance» envers l'antisémitisme, plaide toutefois sa bonne foi à l'égard de la communauté juive de Hongrie, la plus importante d'Europe centrale avec 100.000 membres, sur une population totale de 9,6 millions d'habitants.

Il met en avant l'accent mis sur l'Holocauste dans les programmes scolaires ou encore les investissements consentis pour la rénovation et l'entretien de nombre de synagogues et de cimetières juifs.

Si cette visite est l'occasion de renforcer les liens, elle vise aussi à asseoir la stature internationale du candidat Orban à l'approche des législatives du printemps 2026.

Menacé comme jamais il ne l'a été en 15 ans de pouvoir par l'émergence d'un nouveau rival, Peter Magyar, le Premier ministre va reprendre «le contrôle du récit médiatique» pendant cette visite de plusieurs jours, analyse Zoltan Ranschburg, de l'institut Republikon.

«Dans cette incessante bataille de communication, Orban fait tout pour détourner l'attention» des véritables problèmes du quotidien, de l'inflation à la dégradation du système de santé, ajoute-t-il.

Les Hongrois retiendront que leur pays a accueilli un nouvel hôte de marque, après déjà le président chinois Xi Jinping au printemps 2024.